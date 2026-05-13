Willian Pacho y Piero Hincapié harán historia en la final de Champions: ¿cuándo se unirán a Ecuador para el Mundial 2026?

Willian Pacho y Piero Hincapié marcarán un hecho histórico para el fútbol ecuatoriano al disputar una inédita final de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal FC. El duelo se jugará el 30 de mayo en Budapest y coincide con un amistoso de la selección de Ecuador previo al Mundial 2026.

Ecuador tendrá dos protagonistas en la final de la Champions League

La presencia de Pacho y Hincapié en el partido más importante del fútbol europeo representa un momento histórico para la Selección de fútbol de Ecuador.

La final de la Champions League 2026 se disputará en el Puskás Aréna y enfrentará por primera vez al PSG y al Arsenal en una definición continental.

Para Ecuador, clasificado al Mundial 2026, la noticia confirma el crecimiento internacional de sus futbolistas y fortalece la ilusión de la Tricolor de cara al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Willian Pacho busca repetir el título europeo

Pacho llega a esta final como una de las figuras defensivas del PSG dirigido por Luis Enrique.

El defensor ecuatoriano ya sabe lo que es levantar la Champions League y ahora intentará convertirse en bicampeón europeo.

Desde su llegada al club parisino se consolidó como titular indiscutible y referente en defensa.

El central nacido en Quinindé, provincia de Esmeraldas, atraviesa el mejor momento de su carrera y se perfila como uno de los líderes de Ecuador en el Mundial.

Piero Hincapié quiere convertirse en el segundo ecuatoriano campeón

Por su parte, Hincapié buscará escribir su propia historia con el Arsenal de Mikel Arteta.

El zaguero ecuatoriano logró ganarse la titularidad en el conjunto inglés y disputará su primera final de Champions League, con la posibilidad de convertirse en el segundo ecuatoriano en conquistar el torneo.

El defensor esmeraldeño también se consolidó como una pieza clave en la estructura de la selección ecuatoriana dirigida por Sebastián Beccacece.

¿Cuándo deben unirse Pacho y Hincapié a Ecuador?

Según el reglamento de la FIFA, los futbolistas convocados al Mundial 2026 deben integrarse a sus selecciones desde el 25 de mayo, una vez finalizada la temporada oficial con sus clubes.

Sin embargo, existe una excepción para los jugadores que disputen finales continentales, como la Champions League.

El reglamento establece que estos futbolistas podrán permanecer con sus clubes hasta el 30 de mayo inclusive, fecha de la final europea.

Esto significa que Pacho e Hincapié se unirán a la selección ecuatoriana después de disputar la final en Budapest.

La final de Champions coincide con amistoso de Ecuador

La coincidencia de fechas provocará que ninguno de los dos defensores pueda jugar el amistoso entre Ecuador y Arabia Saudita programado para el 30 de mayo en Nueva Jersey.

Ante esta situación, Beccacece deberá buscar alternativas defensivas para ese compromiso preparatorio rumbo al Mundial.

Entre las opciones aparecen Félix Torres y Joel Ordóñez.

El último amistoso de Ecuador antes de la Copa del Mundo será el 7 de junio ante Guatemala, encuentro para el que ya estarán disponibles Pacho y Hincapié.

Ecuador sueña en grande rumbo al Mundial 2026

La presencia de dos ecuatorianos en la final más importante del fútbol europeo confirma el crecimiento de la nueva generación tricolor.

Mientras Ecuador se prepara para disputar su quinto Mundial, el país seguirá atento a una final histórica que podría dejar un nuevo campeón ecuatoriano de Champions League.

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Con información de – El Universo