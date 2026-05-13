‘Con ese servicio, imposible que suban la tarifa’: quiteños rechazan alza en el pasaje del transporte público

El posible incremento en el pasaje del transporte público de Quito abrió un nuevo debate ciudadano. Mientras el Municipio y los transportistas analizan un ajuste de hasta $ 0,10 en la tarifa, usuarios cuestionan la calidad del servicio y rechazan pagar más por buses saturados, inseguros y con constantes irregularidades.

Municipio y transportistas negocian el futuro de la tarifa

Este miércoles 13 de mayo, representantes del gremio de transportistas y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, mantendrán reuniones técnicas para analizar una posible revisión de la tarifa del transporte público convencional.

Inicialmente se planteó una tarifa de hasta $ 0,70, lo que significaba un incremento del 100 % frente al valor actual de $ 0,35. Sin embargo, desde el Municipio se descartó esa posibilidad y ahora se analiza un aumento menor, de hasta $ 0,10.

“Han puesto tarifas de $ 0,65 a $ 0,70, pero ni loco”, dijo Muñoz durante el enlace Frecuencia Quiteña.

Usuarios cuestionan la calidad del servicio

La propuesta generó rechazo entre ciudadanos que diariamente utilizan buses urbanos para movilizarse por la capital.

En sectores como las avenidas Colón y Amazonas, pasajeros denunciaron exceso de pasajeros, conductores imprudentes, incumplimiento de paradas y maltrato a usuarios.

Eva Almeida, usuaria del sistema, criticó la posibilidad de pagar más por un servicio que considera deficiente.

“Con ese servicio, imposible que suban.

Primero deberían entender que merecemos respeto, especialmente niños y adultos mayores”, expresó.

La percepción ciudadana apunta a que la calidad actual del transporte no justifica un incremento tarifario.

Comparan el servicio de buses con el Metro de Quito

Otro de los argumentos más repetidos por los ciudadanos es la comparación con el Metro de Quito, cuyo pasaje cuesta $ 0,45.

Juan Camilo, estudiante universitario, señaló que sería “irresponsable” elevar el costo del bus convencional cuando el Metro ofrece mejores condiciones de seguridad, rapidez y comodidad por un valor menor.

“Si el Metro tiene mejor servicio y cuesta $ 0,45, ¿cómo pretenden cobrar hasta $ 0,70 por buses en malas condiciones?”, cuestionó.

Expertos ven necesario un ajuste tras eliminación del subsidio al diésel

El consultor en movilidad César Arias consideró que un aumento moderado sí podría justificarse debido al incremento en los costos operativos tras la eliminación parcial del subsidio al diésel.

Según Arias, un ajuste de $ 0,05 sería razonable para compensar a los transportistas sin afectar gravemente a la ciudadanía.

“Subieron los costos de operación y eso debe reconocerse al gremio”, sostuvo.

Transportistas aseguran que no buscan afectar a la ciudadanía

Desde la Cámara de Transporte de Quito, el vocero Edwin Cueva explicó que el objetivo no es imponer una tarifa elevada, sino construir un sistema sostenible y de mejor calidad.

Cueva aseguró que cobrar $ 0,70 sería inviable porque muchos usuarios optarían por otras alternativas de movilidad, incluso taxis o plataformas digitales.

“Hay que ver hasta dónde resiste el usuario. Quizá unos $ 0,10 más podrían soportarse, pero debe existir una compensación estatal”, indicó.

El dirigente propuso crear un fondo metropolitano de transporte que cubra la diferencia entre la tarifa técnica y una tarifa socialmente aceptable.

Quito busca evitar una nueva paralización del transporte

Las conversaciones entre el Municipio y los transportistas también buscan evitar nuevas suspensiones del servicio como la ocurrida el pasado 5 de mayo, cuando miles de quiteños quedaron sin rutas ni frecuencias durante varias horas.

La Secretaría de Movilidad y el gremio esperan alcanzar acuerdos que permitan mejorar el sistema sin generar un impacto severo en el bolsillo de los ciudadanos.

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Con información de – El Universo