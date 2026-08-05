Libros gratis en Guayaquil: la iniciativa que ya ha entregado cerca de 1.500 ejemplares y llega a todo Ecuador

Lo que empezó con unas cuantas donaciones entre familiares y amigos hoy se ha convertido en una iniciativa ciudadana que promueve la lectura en Ecuador. La Librería Circular de Guayaquil, impulsada por la terapeuta Mayi Gómez, ha entregado cerca de 1.500 libros gratuitos desde marzo de 2026 y permite que personas de distintas provincias accedan a ejemplares pagando únicamente el costo del envío.

Libros gratis para fomentar la lectura en Ecuador

En un contexto en el que el acceso a los libros sigue siendo limitado para muchas familias por razones económicas, proyectos ciudadanos como la Librería Circular de Guayaquil buscan reducir esa barrera y acercar la lectura a personas de todas las edades.

La iniciativa nació en 2026 gracias a Mayi Gómez, de 37 años, terapeuta y lectora apasionada, quien encontró en los libros una herramienta de transformación personal durante una etapa difícil de su vida.

«Los libros llegaron a mí cuando atravesaba crisis personales, enfermedad y cambios profesionales. Pensé en quienes tampoco pueden acceder fácilmente a una terapia o comprar un libro», cuenta.

Esa experiencia la motivó a crear un espacio donde cualquier persona pudiera obtener libros sin pagar y sin necesidad de entregar otro ejemplar a cambio.

¿Cómo funciona la Librería Circular de Guayaquil?

El proyecto comenzó en marzo de este año con una campaña de donaciones entre familiares y amigos.

En pocas semanas recibió decenas de libros y el interés por conseguirlos creció rápidamente. Como mantener un punto fijo de entrega resultaba complicado, Gómez decidió trasladar la iniciativa al parque de Urdesa, donde una vez al mes organiza la jornada «Libros en el Parque».

Durante estas actividades cualquier persona puede llevarse hasta dos libros totalmente gratis, permitiendo que más asistentes tengan la oportunidad de escoger entre cientos de títulos disponibles.

Más de 2.000 libros donados y cerca de 1.500 entregados

La respuesta de la comunidad superó todas las expectativas.

Hasta el momento, la Librería Circular ha recibido 2.057 libros en donación, de los cuales aproximadamente 1.500 ya fueron entregados entre las jornadas presenciales y los pedidos realizados desde diferentes ciudades del país.

Solo en los encuentros realizados en el parque de Urdesa se distribuyeron alrededor de 900 ejemplares.

Para Gómez, el éxito del proyecto demuestra que existe interés por leer cuando los libros están al alcance de las personas.

Los libros también llegan a otras provincias del Ecuador

La iniciativa no se limita a Guayaquil.

Quienes viven en cualquier provincia pueden solicitar libros mediante un catálogo virtual y cancelar únicamente el valor del envío.

Actualmente, el costo es de 8 dólares para cualquier provincia continental y 14 dólares para Galápagos, permitiendo escoger hasta tres libros por semana.

Los despachos se realizan todos los martes y ya han llegado a provincias como Esmeraldas, además del archipiélago de Galápagos.

Hay libros para todos los gustos

El catálogo cambia constantemente gracias a las donaciones ciudadanas.

Entre los ejemplares disponibles se encuentran:

Novelas clásicas y contemporáneas.

Literatura infantil y juvenil.

Libros de crecimiento personal.

Religión y espiritualidad.

Arte y música.

Textos universitarios.

Libros escolares.

Ingeniería y ciencias.

Cómics y novelas gráficas.

Enciclopedias completas.

Libros completamente nuevos.

Mayi Gómez asegura que incluso los títulos más especializados terminan encontrando un nuevo lector.

Más que regalar libros: crear una comunidad de lectores

Uno de los objetivos del proyecto no es únicamente distribuir libros, sino construir espacios donde las personas puedan compartir alrededor de la lectura.

Por ello nació también el Club de los Amigos Lectores, una comunidad destinada a conversar sobre literatura, intercambiar experiencias y fortalecer el hábito de leer.

La impulsora del proyecto aclara que no busca abrir una librería comercial.

Su propósito es mantener el espíritu solidario de la iniciativa y demostrar que todavía existen proyectos basados en la confianza y la generosidad.

«Muchos pensaban que era una estafa porque no entendían que alguien regalara libros sin pedir nada a cambio. Queremos demostrar que todavía podemos construir cosas bonitas compartiendo», afirma.

Una iniciativa que busca democratizar el acceso a los libros

En Ecuador, donde el precio de algunos libros puede convertirse en una barrera para miles de personas, iniciativas como la Librería Circular representan una alternativa para promover la lectura y fortalecer el acceso al conocimiento.

Con miles de ejemplares donados, lectores en distintas provincias y una comunidad que continúa creciendo, el proyecto demuestra que un libro puede cambiar de manos muchas veces sin perder su valor, y que compartir la lectura también puede convertirse en una forma de construir comunidad.

Con información de – El Universo