Beijing es designada como Capital Mundial de Arquitectura 2029 por Unesco y UIA

PARÍS, 5 ago (Xinhua) — La ciudad de Beijing ha sido nombrada como Capital Mundial de la Arquitectura 2029 por la Unesco y la UIA (Unión Internacional de Arquitectos), anunció hoy miércoles la Unesco.

La designación fue realizada después de la recomendación del Comité Conjunto para la Capital Mundial de la Arquitectura.



Personas visitan el Museo de Arquitectura Antigua de Beijing, en el interior del Altar del Dios de la Agricultura, también conocido como el Templo Xiannongtan, en Beijing, capital de China, el 27 de julio de 2026. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

Establecido conjuntamente por la Unesco y la UIA, el programa de la Capital Mundial de la Arquitectura resalta el papel transformador de la arquitectura, la planificación urbana, la cultura y el patrimonio en el fomento del desarrollo urbano sostenible. Cada tres años, la Unesco designa a la ciudad anfitriona del Congreso Mundial de la UIA como Capital Mundial de la Arquitectura Unesco-UIA.

De acuerdo con la Unesco, Beijing fue seleccionada por su «habilidad excepcional para reunir uno de los patrimonios arquitectónicos más ricos del mundo con una visión vanguardista de desarrollo urbano sostenible».

«Su tejido urbano histórico, los exitosos proyectos de regeneración y su vibrante cultura arquitectónica son prueba de que el patrimonio, la innovación y la vida comunitaria pueden reforzarse entre sí para dar forma a ciudades resilientes y habitables», explicó la Unesco en un comunicado de prensa.

Esperando con interés Beijing 2029, el director general de la Unesco, Khaled El-Enany, manifestó en el comunicado de prensa su confianza en que el extraordinario patrimonio arquitectónico de la ciudad, su dinámica transformación urbana y su visión vanguardista inspirarán nuevos diálogos internacionales sobre el poder de la arquitectura.

Río de Janeiro, Brasil, se convirtió en 2020 en la primera ciudad en ser designada como Capital Mundial de la Arquitectura Unesco-UIA, seguida por Copenhague y Barcelona. Fin

Con información de Agencia Xinhua