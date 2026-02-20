Urgente!

February 20, 2026

La ONU impulsa una comisión de «control humano» de la IA

Una nueva comisión de la ONU busca el «control humano» de la inteligencia artificial, anunció el jefe del organismo internacional, António Guterres, durante una cumbre global en India.

El secretario general de las Naciones Unidas ( ONU ), António Guterres , anunció este viernes (20.02.2026) el inicio de operaciones de un panel común de expertos para establecer estándares globales y evitar que el desarrollo de la inteligencia artificial ( IA ) «fragmente» el mundo en bloques tecnológicos incompatibles.

«Hoy en día la cooperación internacional es difícil, la confianza está bajo mínimos y la rivalidad tecnológica crece en ausencia de una base común. Eso genera una fragmentación entre diferentes regiones y países operando bajo políticas y tecnologías incompatibles», advirtió Guterres durante la jornada final de la Cumbre de Impacto de la IA en Nueva Delhi .

El funcionario anunció que la Asamblea General ya ha ratificado a los 40 integrantes de este nuevo Panel Científico Internacional, que trabajarán «a paso rápido» para entregar un primer informe técnico en julio.

«Este panel está diseñado para ayudar a cerrar la brecha de conocimiento sobre IA y evaluar los impactos reales de la IA en las economías y las sociedades. Es totalmente independiente, es globalmente diversa y es multidisciplinaria porque la IA toca todas las áreas de cada sociedad», señaló el jefe de la ONU.

El jefe de la ONU defendió que la ciencia debe ser el lenguaje universal que garantiza la interoperabilidad entre naciones para que el control humano sobre la tecnología sea una realidad técnica y no un «eslogan».

«En justicia, salud, crédito y tecnología informática se requieren responsabilidades que nunca deben externalizarse en un algoritmo. La gente debe comprender cómo se toman las decisiones, cuestionarlas y obtener respuestas», concluye Guterres.

El jueves, el secretario general propuso la creación de un fondo global de 3.000 millones de dólares para que el desarrollo tecnológico llegue a todos los países por igual y no quede abandonado a los «caprichos de unos pocos milmillonarios».

Confirmado.net – DW

