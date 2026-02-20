Maestros, padres de familia y grupos barriales marchan en Quito contra la ley sobre la eficiencia en los GAD

Con pancartas, consignas y banderas, los asistentes recorrieron la avenida Gran Colombia hasta llegar a los exteriores de la Asamblea Nacional.

Una multitudinaria marcha se realizó la tarde de este jueves, 19 de febrero de 2026, en Quito, en contra del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Quito, jueves 19 de febrero del 2026 Marcha de distintos grupos sociales en contra del proyecto de Ley Reformatoria del Cootad. Foto: Rolando Enríquez Foto: API

Grupos de trabajadores municipales, gestores culturales, maestros, comités de padres de familia, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y grupos barriales se concentraron en el parque La Alameda, en el centro de la ciudad, cerca de las 17:30 de este jueves, 19 de febrero de 2026.

Con pancartas, consignas y banderas, los asistentes recorrieron la avenida Gran Colombia hasta llegar a los exteriores de la Asamblea Nacional, donde permanecieron en un plantón. Los ciudadanos exigieron al Legislativo que rechace este proyecto de ley económico urgente que envió el presidente Daniel Noboa.

“¡Por la salud, por la educación, nadie se cansa!“, gritaron los manifestantes frente al Palacio Legislativo.

La propuesta enviada por el Ejecutivo plantea incorporar “reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto, orientadas a preservar la disponibilidad presupuestaria para inversión, mantenimiento, provisión de servicios públicos y cumplimiento de competencias”.

El texto sugiere que los GAD destinen al menos el 70 % del presupuesto e inversión a mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, y el 30 % para gasto corriente.

Algunas autoridades locales como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, alertaron que este proyecto de ley “representa un riesgo para los gobiernos locales, ya que afectaría a la ejecución de obras públicas y a la continuidad de programas y servicios sociales”.

El segundo debate de este proyecto de ley fue convocado por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, para las 11:00 de este viernes, 20 de febrero en Guayaquil. (I)

