El grupo Air France-KLM registró un beneficio neto récord de 1.750 millones de euros en 2025, gracias a las remodelaciones acometidas y a la moderación de los precios de los carburantes, informó este jueves (19.02.2026) el grupo franco-neerlandés.

Los ingresos del grupo el año pasado alcanzaron igualmente una cifra récord de 33.000 millones de euros, un 4,9 % más que en 2024, según informó Air France-KLM en un comunicado.

«A pesar de la persistente incertidumbre externa, afrontamos 2026 con confianza y el compromiso de implementar rigurosa y disciplinadamente nuestra hoja de ruta estratégica para alcanzar nuestros objetivos a medio plazo», dijo el director ejecutivo del grupo, Benjamin Smith, tras subrayar el «sólido desempeño en un entorno complejo» de Air France-KLM en 2025.

Las aerolíneas del grupo «transportaron a más de 100 millones de pasajeros y generaron ingresos operativos recurrentes de más de 2.000 millones de euros, una primicia en nuestra historia», señaló Smith.

Este resultado histórico para el grupo que agrupa las aerolíneas Air France, KLM y Transavia, de transportar exactamente a 102,8 millones de pasajeros en 2025 le sitúa en el tercer puesto de Europa, por detrás del grupo Luftthansa (131 millones de pasajeros) y del grupo IAG (126 millones de pasajeros).

El director ejecutivo explicó los buenos resultados, en gran parte, debido a la implementación de su estrategia prémium más rentable (primera clase, business y prémium), mejorando la experiencia del cliente en todas sus aerolíneas, en particular, con nuevas cabinas, wifi de alta velocidad y salas VIP en todo el mundo, al mismo tiempo que lograron mejoras en sostenibilidad mediante la renovación de la flota y un mayor uso de combustible de aviación sostenible (SAF).

