Orense recibe a Liga de Quito en el inicio del campeonato ecuatoriano: los ‘Bananeros’ son fuertes en el estadio 9 de Mayo

En los cuatro enfrentamientos del 2025, el equipo albo mostró dos caras: goleó con autoridad en el Rodrigo Paz y cayó en sus dos visitas a Machala.

Este viernes 20 de febrero se disputará el primer partido del campeonato ecuatoriano, denominado comercialmente Liga Ecuabet, entre Orense y Liga Deportiva Universitaria de Quito en el estadio 9 de Mayo de Machala, a partir de las 19:00.

El conjunto machaleño recibe en su reducto a los albos en la fecha 1. Foto: API

Este duelo abrirá oficialmente la temporada 2026 y será el único encuentro programado este día en el calendario.

A continuación, un repaso de los resultados de los encuentros entre ambos equipos durante la temporada 2025:

Fecha 3 (1 de marzo): Liga de Quito 4 – 0 Orense

En la fase inicial del torneo del año pasado Liga de Quito dominó ampliamente el partido en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Los albos controlaron el ritmo y aprovecharon sus oportunidades, mientras que Orense no logró responder ofensivamente.

Los azucenas se impusieron 4-0 con goles de Michael Estrada, Alex Arce, Lisandro Alzugaray y Gabriel Villamil.

Fecha 18 (28 de junio): Orense 2 – 1 Liga de Quito

En Machala, Orense logró un resultado a favor siendo local frente a Liga de Quito. El conjunto bananero abrió el marcador con un gol de Ángel Mena desde el punto penal (39′).

Más adelante, Lisandro Alzugaray descontó para Liga de Quito (69′), marcando el empate y la esperanza para los visitantes, pero Bruno Caicedo volvió a poner en ventaja a Orense (73′).

Fecha 4 del primer hexagonal (4 de noviembre): Liga de Quito 4 – 0 Orense

Durante el hexagonal por el título, Liga de Quito volvió a imponerse con claridad. En casa, LDU fue superior en todas las fases del juego y controló el partido desde el inicio, con goles de Leonel Quiñónez y Gabriel Villamil, además de un autogol del rival y una anotación en tiempo extra que selló la goleada por 4-0.

Esta victoria afianzó la buena ubicación de Liga en la tabla.

Fecha 8 del primer hexagonal (6 de diciembre): Orense 2 – 1 Liga de Quito

En la etapa final de la temporada, Orense volvió a ganar en Machala. El partido empezó con un autogol de Nixon Molina (7’) que puso en ventaja a Liga de Quito, pero antes del descanso Bryan Viñán (31’) empató para Orense y en el inicio del segundo tiempo Agustín Herrera (46’) marcó el gol que le dio la victoria al cuadro local.

Aunque Liga intentó reaccionar, no pudo mantener el ritmo ofensivo de otros encuentros.

Los resultados dejan un dato claro: en 2025 ninguno pudo ganar como visitante. Liga fue contundente en Quito, mientras que Orense hizo respetar el estadio 9 de Mayo. Cuatro partidos, ocho goles de LDU y cuatro de Orense.

El compromiso de hoy marcará un nuevo capítulo en esta rivalidad reciente y podrá verse a través de Zapping, señal oficial que transmite la Liga Ecuabet. (D)

Confirmado,net – El Universo