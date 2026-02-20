Comedia nacional «Pegasus 3» lidera taquilla de Fiesta de la Primavera en China

BEIJING, La taquilla de la Fiesta de la Primavera 2026 en China ha superado los 3.000 millones de yuanes (unos 432 millones de dólares), y como lo informa la plataforma de venta de entradas Maoyan, la comedia nacional «Pegasus 3», cuya temática gira en torno a carreras automovilísticas, lidera el mercado.

La película “Pegasus 3”, dirigida por Han Han y protagonizada por Shen Teng, encabeza la taquilla de la Fiesta de la Primavera en China, superando los 1.600 millones de yuanes, según la plataforma Maoyan. Foto: Internet-Xinhua

Las vacaciones de esta festividad, que este año duran nueve días y comenzaron el pasado 15 de febrero, son una de las ventanas más importantes del segundo mercado cinematográfico más grande del mundo.

Tanto en 2024 como en 2025, representaron casi una quinta parte de la taquilla anual del país. «Pegasus 3», la tercera entrega de la franquicia, dirigida por Han Han y protagonizada por Shen Teng, uno de los actores cómicos chinos más taquilleros, ha generado más de 1.600 millones de yuanes, lo que equivale aproximadamente a la mitad de la taquilla total de esta temporada.

Las dos primeras películas de la serie se estrenaron durante las temporadas del Año Nuevo chino de 2019 y 2024, y recaudaron 5.000 millones de yuanes en conjunto.

La serie se ha ganado la confianza del público gracias a la sólida reputación de sus entregas anteriores, según Chen Jin, analista de la plataforma de datos cinematográficos Beacon.

Sin embargo, su rendimiento final en taquilla aún depende de la calidad de la producción, agregó. La cinta de suspenso y espionaje «Scare Out», bajo la dirección de Zhang Yimou, ocupó el segundo lugar en la lista, con ingresos que hasta la fecha sobrepasan los 500 millones de yuanes.

Su historia se centra en una filtración de datos clasificados de la aviación militar y sigue a un equipo de contraespionaje mientras navega por lealtades cambiantes y traiciones ocultas.

Aprovechando el aumento de la asistencia al cine durante las vacaciones de la Fiesta de la Primavera, numerosas regiones de China, entre ellas las provincias de Hunan y Jiangsu, han implementado medidas para impulsar el gasto relacionado, como es el caso de la combinación de entradas con vales para compras y comidas.

Confirmado.net – Xinhua