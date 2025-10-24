Urgente!

October 24, 2025

Kremlin acepta el reto de Trump de ver qué pasa a los 6 meses de las sanciones

  octubre 24, 2025
Dmitri Peskov afirmó que actualmente Rusia está analizando nuevas restricciones y agregó que el país «hará lo que le convenga”. 

El Kremlin acepta «revisar los resultados de las nuevas sanciones en seis meses», como mencionó el presidente estadounidense, Donald Trump. Así lo declaró el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

El presidente de EE.UU., Donald Trump.Chip Somodevilla / Gettyimages.ru

«Bueno, si Dios quiere, veremos qué pasa en seis meses. Vemos lo que está pasando ahora, lo que pasó hace un año, hace dos años. Y, si Dios quiere, veremos qué pasa en seis meses y en un año«, afirmó Peskov a la prensa.

«Actualmente se están analizando las sanciones impuestas y anunciadas. Naturalmente, haremos lo que nos convenga. Este es el aspecto más importante de nuestras acciones. No actuamos en contra de nadie, sino en nuestro propio beneficio. Esto es lo que haremos», dijo.

No tomamos decisiones bajo presión

El 22 de octubre, Estados Unidos anunció sanciones contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil y 34 de sus filiales.

Al respecto, el presidente ruso, Vladímir Putin, comentó el jueves que las nuevas restricciones «son de carácter grave y tendrán ciertas consecuencias», pero no tendrán el efecto proclamado ni «un impacto significativo» en la situación económica nacional, al tiempo que indicó que «ningún país ni pueblo que se respete toma decisiones bajo presión”.

En este contexto, describió las medidas como «un acto hostil» que «no fortalece las relaciones entre Rusia y EE.UU., que estaban empezando a mejorar». Trump respondió que el tiempo mostrará el verdadero impacto de su decisión. «Me alegro de que él [Putin] se sienta así. Eso está bien. Hablaremos dentro de seis meses. Bueno, veamos cómo sale todo», expresó.

  • Desde Moscú han aseverado reiteradamente que los propios países que recurren a medidas antirrusas sufren sus consecuencias.  Asimismo, han explicado que las medidas restrictivas occidentales no pueden influir en la política de Rusia y no funcionan.

Confirmado.net – RT

