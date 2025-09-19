Urgente!

Israel empleará «fuerza sin precedentes» en Ciudad de Gaza
Israel empleará «fuerza sin precedentes» en Ciudad de Gaza

Nuevos pasos de Israel en la ofensiva contra Ciudad de Gaza: cierra la ruta temporal hacia el sur abierta 48 horas antes y avisa de que empleará una «fuerza sin precedentes”. 

El Ejército de Israel , a través de su voz en lengua árabe, Avichay Adraee, advirtió el viernes, 19 de septiembre de 2025, que empleará una «fuerza sin precedentes» en Ciudad de Gaza .

Asimismo, urgió a los habitantes a huir hacia el sur, luego de anunciar el cierre de una ruta de evacuación provisional abierta 48 horas antes. 

«Aprovechen la oportunidad»

«A partir de este momento, la carretera de Salah al-Din queda cerrada al tráfico en dirección sur. Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y otras organizaciones terroristas», escribió Avichay Adraee en la red X.

«Por su propia seguridad, aprovechen la oportunidad y únanse a los cientos de millas de residentes de la ciudad que se han trasladado al sur, a la zona humanitaria. No permita que Hamás los utilice como escudos humanos», prosigue Adraee.

Desde hace unos días, Israel lanzó una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor urbe de la Franja de Gaza, con el fin de «eliminar» al movimiento islamista Hamás, considerado terrorista por varios países, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó la guerra.

Con información de Agencia DW

