August 7, 2025

Investigadores chinos desarrollan material bioreciclable para impulsar electrónica sostenible 

  agosto 6, 2025
  3 Min Read

BEIJING, Un equipo de investigación chino desarrolló recientemente un material bioreciclable para la fabricación de productos electrónicos, ofreciendo un nuevo método para mejorar el ciclo de producción y contribuyendo a una industria más sostenible.

Un equipo de investigación chino desarrolló recientemente un material bioreciclable para la fabricación de productos electrónicos, ofreciendo un nuevo método para mejorar el ciclo de producción y contribuyendo a una industria más sostenible. Foto: Internet

La creciente acumulación de residuos electrónicos representa una preocupación a nivel mundial. Se espera que el desarrollo de dispositivos electrónicos sostenibles aborde este problema.

Sin embargo, los métodos existentes de reciclaje presentan limitaciones como el deterioro del rendimiento de los materiales reciclados, alto consumo energético o condiciones adversas para la recuperación de los materiales.

Un equipo de investigación dirigido por Yu Shuhong de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China diseñó y elaboró una película dieléctrica compuesta a base de celulosa, material de uso común en la fabricación de componentes electrónicos, mediante la integración de una estrategia de biofabricación con un proceso de degradación enzimática.

De acuerdo con el estudio publicado en Nature Sustainability, la estrategia de biofabricación puede transformar glucosa y bloques funcionales en materiales compuestos funcionales a base de celulosa, mientras que la degradación enzimática tiene la capacidad de reconvertir la celulosa en glucosa sin afectar de manera negativa otros componentes.

Ambos procesos biológicos se mantienen en un rango moderado: no requieren alta temperatura y presión ni químicos tóxicos, logrando de esta manera un ciclo cerrado desde materia prima hasta productos y desechos, sin comprometer el rendimiento del material reciclado.

El estudio también muestra que los dispositivos electrónicos fabricados con este material presentan pérdidas de transmisión con señales significativamente menores en comparación con los que usan sustratos comerciales de resina epoxi.

Notablemente, este material biofabricado a base de celulosa también logra costos de producción similares, al tiempo que reduce el impacto ambiental.

En 2022 se generaron aproximadamente 62.000 millones de kilogramos de residuos electrónicos a nivel mundial, de los cuales solo el 22,3 por ciento fue reciclado de manera ambientalmente responsable, de acuerdo con un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Con información de Xinhua

