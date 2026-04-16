Independiente del Valle remonta y vence 3-1 a UCV: líder del Grupo H en la Libertadores

Independiente del Valle dio un golpe de autoridad en la Copa Libertadores 2026. El equipo ecuatoriano remontó un marcador adverso y venció 3-1 a Universidad Central de Venezuela en Quito, consolidándose como líder del Grupo H.

UCV sorprendió primero en Quito

El encuentro, disputado en el estadio Banco Guayaquil, comenzó con sorpresa. Universidad Central de Venezuela se adelantó en el marcador al minuto 21 con gol de Jovanny Bolívar.

A pesar del dominio de Independiente del Valle, la falta de precisión en la definición impidió que el empate llegara de inmediato.

Reacción clave antes del descanso

La insistencia del equipo local tuvo recompensa en los minutos finales del primer tiempo.

Jordy Alcívar marcó el empate al minuto 44 y, poco después, Carlos González convirtió el 2-1 tras un penal, dando vuelta al marcador antes del descanso.

IDV sentenció el partido en el segundo tiempo

En la segunda mitad, Independiente del Valle mantuvo el control del juego y amplió la ventaja al minuto 63 con otro tanto de González, firmando su doblete.

El conjunto ecuatoriano dominó ampliamente el partido, con mayor posesión y volumen ofensivo, frente a un rival que no logró aprovechar sus oportunidades.

Liderato del Grupo H y próximo desafío

Con este triunfo, Independiente del Valle se ubica como líder del Grupo H de la Copa Libertadores, sumando puntos clave en las primeras jornadas del torneo.

Su próximo reto será ante Libertad, en un partido que podría encaminar su clasificación a la siguiente fase.

Independiente del Valle se ha consolidado en la última década como uno de los clubes más competitivos de Sudamérica, destacando por su modelo de formación y proyección internacional.

En la Copa Libertadores, el equipo ecuatoriano busca nuevamente ser protagonista, en un grupo donde cada punto resulta determinante para avanzar.

La victoria ante UCV no solo refuerza su posición, sino también su confianza en el torneo.

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Con información de El Universo