Bayern Múnich elimina al Real Madrid y avanza en Champions

El conjunto alemán se enfrentará en semifinales al París Saint Germain.

El Bayern Múnich avanzó a semifinales de la Champions este miércoles (15.04.2026) tras ganar 4-3 en la vuelta de cuartos al Real Madrid, que soñó con la remontada y el pase hasta casi el último minuto.

Los goles finales de Luis Díaz (89′) y Olise (90+4′) acabaron con las esperanzas de los blancos, que se habían adelantado hasta en tres ocasiones con un doblete de Arda Güler (1′, 29′) y un gol de Kylian Mbappé (42′).

Aleksandar Pavlovic (6′) y Harry Kane (38′) fueron los autores de los otros tantos del Bayern, que ya se había impuesto 2-1 en la ida en Madrid. El Bayern se medirá en semifinales al PSG, que la víspera había eliminado al Liverpool.

El Real Madrid, que vio muy cerca otra de sus épicas remontadas en un complicado Allianz Arena, volvió a quedar apeado en cuartos de final por segundo año consecutivo.

Fuera de la Copa del Rey y con la Liga prácticamente imposible, la Champions era el último clavo ardiendo al que se aferraba el equipo blanco para no acabar una nueva temporada en blanco.

Con información de DW