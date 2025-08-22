Hasta el 20 de agosto, en el Ministerio de Educación es en donde más se eliminaron puestos por supresión

En total se han suprimido 1.123 cargos, pero esta cifra aumentaría cuando se consoliden las fusiones de los ministerios, indicó la Ministra de Trabajo.

Con cierre hasta el 20 de agosto, en el Ministerio de Educación es en donde más se ha registrado la supresión de cargos, seguido por el de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Aunque la semana pasada se mencionó que 1.167 servidores fueron desvinculados con la figura de supresión de cargos, en la nueva actualización se registran 1.123, según el listado que el Ministerio del Trabajo compartió con este Diario.

La titular de la cartera de Estado, Ivonne Núñez, explicó que esto se debe a que se rectificaron en algunos casos al no ser de nombramientos definitivos y pasaron a otra plantilla (las de nombramientos provisionales).

Sin embargo, cree que aumentará cuando se consoliden las fusiones de los ministerios porque algunos puestos se van a suprimir. “Eso aumentará el número de partidas suprimidas por la supresión de los cargos”, señaló.

De acuerdo con Núñez, ahora mismo están trabajando en los ministerios que van a ser absorbidos por otros. “Ese número va a ser significativo porque son seis ministerios y seis secretarías que dejarán de tener titularidad de funciones y el número de servidores públicos es alto”, aseguró.

La cartera de Trabajo solo registra las desvinculaciones por supresión de cargos con nombramientos definitivos, mientras que los ocasionales y los provisionales cada una de las instituciones.

“El Ministerio del Trabajo solo atiende las desvinculaciones en las instituciones y empresas públicas del Estado en los casos de nombramientos definitivos. No atendemos ni registramos terminación de contratos ocasionales y nombramientos provisionales”, dijo la secretaria de Estado.

La supresión de cargos se establece en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Seguridad Pública (Losep) y para aplicar este artículo se debe cumplir con el artículo 60 reformado, en el cual indica que el proceso procederá de acuerdo a razones técnicas, funcionales y económicas de los organismos y dependencias estatales.

Estas son las entidades en donde se han registrado la supresión de cargos:

Agencia de Regulación y Control de Electricidad (14) Agencia de Regulación y Control Hidrocarburos (14) Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (20) Autoridad Portuaria de Esmeraldas (12) Dirección General de Aviación Civil (10) Instituto Nacional de Biodiversidad (4) Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) (8) Ministerio de Cultura y Patrimonio (4) Ministerio de Defensa (20) Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (15) Ministerio de Economía y Finanzas (37) Ministerio de Educación (100) Ministerio de Gobierno (25) Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (1) Ministerio de Releaciones Exteriores y Movilidad Humana (11) Ministerio de Transporte y Obras Públicas (91) Ministerio del Deporte (15) Ministerio del Interior (6) Operador Nacional de Electricidad (Cenace) (8) Secretaría Nacional de Planificación (7) Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil (5) Servicio de Rentas Internas (87) Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (43) Servicio Nacional de Contratación Pública (28) Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (3) Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) (15) Vicepresidencia de la República (4) Autoridad Portuaria de Guayaquil (4) Autoridad Portuaria de Manta (13) Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (20) Instituto de Promoción del Ecuador (6) Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt) (10) Ministerio de Turismo (1) Comisión de Tránsito del Ecuador (32) Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (5) Ministerio del Trabajo (55) Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (8) Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (2) Museo y Parque Arqueológico Pumapungo (1) Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (12) Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (7) Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (74) Ministerio de Agricultura y Ganadería (18) Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) (33) Ministerio de Energía y Minas (9) Agencia de Regulación y Control Minero (13) Agencia de Regulación y Control del Agua (14) Instituto de Investigación Geológico y Energético (4) Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) (32) Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador (21) Dirección del Parque Nacional Galápagos (22) Presidencia de la República (35) Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) (16) Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) (8) Autoridad Portuaria de Bolívar (6) Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (2) Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (8) Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (9) Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) (2) Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) (7) Ministerio de Salud Pública (7)

Confirmado.net – El Universo