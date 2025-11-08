“Fabricante chino BYD lidera el mercado de autos eléctricos en Ecuador: Crecimiento Explosivo en 2025″

El fabricante chino BYD se ha consolidado como la marca más vendida de vehículos eléctricos en Ecuador durante los primeros diez meses de 2025, capturando más de la mitad del mercado emergente de movilidad sostenible. Según el último informe de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), las ventas totales de autos eléctricos alcanzaron las 3.175 unidades entre enero y octubre, un impresionante crecimiento del 189,4% en comparación con las 1.097 unidades comercializadas en el mismo período de 2024.

De estas ventas, 1.826 unidades corresponden a BYD, lo que representa un aumento del 275,7% respecto a las 486 vendidas en 2024 y posiciona a la compañía como líder indiscutible del ranking nacional. Solo en octubre, BYD registró 219 ventas, un salto del 222,1% frente a las 68 unidades de octubre de 2024, impulsado por incentivos tributarios como la exoneración de IVA y aranceles, además de la exención de pico y placa y una matrícula simbólica de USD 10.

Dominio Chino en el Mercado Ecuatoriano

BYD no compite sola: enfrenta a otras 19 marcas, muchas de origen chino que dominan el top 20, como JAC, Chery, Dongfeng, Yutong, DFSK y GAC. Este auge se debe a la preferencia de los consumidores ecuatorianos por diseños innovadores, tecnología avanzada y una excelente relación calidad-precio. Modelos como el BYD Yuan Pro (desde USD 25.990, autonomía de 380 km) y el Seagull (desde USD 18.990, hasta 400 km) lideran las ventas, con SUVs representando el 70% del segmento.

Los vehículos eléctricos chinos han conquistado un nicho clave, alineados con la tendencia global hacia la sostenibilidad. En septiembre de 2025, las ventas del sector crecieron un 399% interanual, con BYD capturando el 67% del mercado en agosto. Esto refleja un compromiso gubernamental con políticas que fomentan la adopción, como la eliminación de aranceles para baterías y cargadores desde 2019.

Evolución Histórica: De 181 a 3.175 Unidades

El boom no es casual: las ventas de autos eléctricos han multiplicado por 17 en cuatro años. En 2021, solo se comercializaron 181 unidades; en 2022, 324; en 2023, 610; y en 2024, 1.097. Hoy, con 96 modelos de 41 marcas disponibles, los eléctricos representan el 3% del mercado automotriz total, pero son el segmento de mayor crecimiento (180% acumulado en 2025).

En las calles de Quito, Guayaquil y Cuenca, estos autos «libres de escape» se vuelven comunes, reduciendo emisiones de humo y contaminación. Expertos proyectan que el 50% del parque automotor ecuatoriano será sostenible para 2030, con BYD expandiendo su red a 20 concesionarios antes de fin de año.

Este liderazgo de BYD no solo acelera la transición energética en Ecuador, sino que fortalece lazos comerciales con China, posicionando al país como hub de movilidad verde en la región. Para más detalles, consulta el reporte completo de Aeade.

Fuente: Xinhua, con datos actualizados de Aeade (noviembre 2025).