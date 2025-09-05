‘Estamos clasificados y debemos estar orgullosos’, el enojo de Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, en rueda de prensa 

La Tricolor sumó el primer punto de su historia en Paraguay por eliminatorias sudamericanas.

El director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, el argentino Sebastián Beccacece, se enojó en rueda de prensa luego de que varios periodistas deportivos ecuatorianos exteriorizaran la preocupación que existe de cara al arco en la Selección.

Ante Paraguay fue el cuarto empate consecutivo con un resultado de 0-0, lo que convirtió a Ecuador en la primera selección en toda la historia de las eliminatorias, independientemente de la confederación a la que pertenezca, que iguala con ese tanteador en cuatro cotejos al hilo.

“A ustedes (periodistas) les tengo que poner en replay lo que dije. Me preguntan lo mismo: todas preocupaciones. Estamos clasificados (al Mundial) y hay que estar orgullosos. Hemos sacado puntos donde antes no se ha logrado», sostuvo el gaucho en mención a la victoria en suelo colombiano y al reciente empate en Asunción.

«La verdad es que el partido no estaba fácil para jugarlo. Ellos presionan muy bien, buscan todo el tiempo el juego del lado tuyo, el juego directo. Yo, la verdad no siento preocupaciones. Siento alegrías por un equipo que compite, que es el que menos perdió, el que menos goles recibió, que afuera saca puntos que antes no sacaba», añadió.

A falta de un partido para terminar la eliminatoria, Ecuador sumó 26 unidades con el empate en el estadio Defensores del Chaco y estará presenté en el Mundial del año entrante.

Finalmente, Beccacece se refirió a la campaña que ha hecho la Tri en las presentes eliminatorias, donde arrancó con menos tres puntos, y la calificó como “la mejor de la historia”.

“Creo que son nuestras mejores clasificatorias de la historia. Tenemos 29 puntos y nos quitaron tres. Si ganamos a Argentina superaremos los 31 puntos del 2001″, sentenció. (D)

Confirmado.net-El Universo