Enfoque de China: China recibirá a líderes mundiales para conmemoraciones de Día de la Victoria

El presidente chino, Xi Jinping, recibirá a líderes de 26 países en un gran desfile militar en la Plaza de Tian’anmen la próxima semana para conmemorar el 80° aniversario de la victoria del país contra la agresión japonesa y la victoria del mundo contra el fascismo.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el máximo líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong Un, encabezan la lista de invitados anunciada hoy jueves por el ministro adjunto de Relaciones Exteriores de China Hong Lei.

Líderes de Camboya, Vietnam, Laos, Indonesia, Malasia, Mongolia, Pakistán, Bielorrusia, Serbia, Irán y Cuba también vendrán, dijo Hong en una conferencia de prensa con motivo de las conmemoraciones del 3 de septiembre de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista.

Hong dijo que la asistencia de Putin resalta el alto nivel de la asociación estratégica integral de coordinación entre China y Rusia de la nueva era y subraya su unidad para salvaguardar los resultados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial.

Sobre la asistencia de Kim Jong Un, Hong afirmó que China y la RPDC son vecinos amigos tradicionales. Durante los arduos años de guerra, ambos pueblos juntos hicieron importantes contribuciones a la victoria de la Guerra Mundial Antifascista y a la justa causa de la humanidad.

La Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa (1931-1945) fue la primera en estallar y la más prolongada de la Guerra Mundial Antifascista. En 14 años, 35 millones de chinos murieron o resultaron heridos. Japón se rindió oficialmente el 2 de septiembre de 1945, firmando el Instrumento de Rendición.

En 2014, el órgano legislativo nacional chino designó al 3 de septiembre como el Día de la Victoria de su Guerra de Resistencia. Un año después, el país celebró su primer desfile a gran escala en la Plaza de Tian’anmen para conmemorar la ocasión.

Hong dijo que la victoria de China en la Guerra de Resistencia hace 80 años había inspirado a las naciones colonizadas y semicolonizadas en sus luchas por la independencia y la liberación en ese entonces.

Ochenta años después, China está dispuesta a trabajar con todas las partes, incluidos los países del Sur Global, para promover un mundo multipolar igualitario y ordenado y una globalización económica incluyente que beneficie a todos, y avanzar en la causa justa de promover la paz, el desarrollo y el progreso mundiales, añadió.

China también ha invitado a amigos extranjeros que contribuyeron a la victoria del país en la guerra, así como a familiares de estas figuras amistosas ya fallecidas. Cincuenta personas de 14 países, entre ellos Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Canadá, asistirán a las conmemoraciones de este año.

En respuesta a una pregunta sobre la actitud negativa de Japón hacia las conmemoraciones, Hong instó a dicho país a enfrentar la historia con honestidad, reflexionar sobre sus crímenes de agresión, romper claramente con el militarismo y seguir el camino correcto del desarrollo pacífico y las relaciones de buena vecindad.

Siempre hay algunas fuerzas en Japón que buscan negar y encubrir su agresión, distorsionar la historia o incluso intentar cambiar la condena de sus criminales de guerra en la Segunda Guerra Mundial, agregó Hong. Tales actos plantean desafíos al orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, a la conciencia humana y a todos los que aman la paz

Wu Zeke, subdirector de la oficina de organización del desfile de este año, dijo que los preparativos están básicamente completos.

Asimismo, señaló que el desfile resaltará los recientes avances del ejército chino en materia de modernización y mejora de la preparación para el combate.

Los tres ensayos generales se han completado con resultados satisfactorios, dijo Wu.

«Todas las tropas mantienen un buen ánimo y la totalidad del equipo militar se encuentra en buenas condiciones», añadió.

Con información de Agencia XINHUA