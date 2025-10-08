En FIFA ya consta suspensión de Moisés Caicedo para el primer partido del Mundial 2026 

El mediocentro del Chelsea fue expulsado con doble amarilla en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas ante Argentina.

El mediocampista Moisés Caicedo, uno de los máximos referentes de la selección ecuatoriana de fútbol, se perderá el primer partido de la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la primera en disputarse con 48 selecciones participantes.

El volante de la selección de Ecuador Moisés Caicedo reacciona ante su expulsión en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas ante Argentina. Foto: AFP

En el sitio oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) ya consta la suspensión de un partido para Caicedo luego de su expulsión en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas ante Argentina.

Ecuador venció por la mínima a la Albiceleste con un gol de penal de Enner Valencia.

La de Caicedo es la primera baja confirmada que tendrá el equipo que dirige el argentino Sebastián Beccacece para su debut en la Copa del Mundo, a la espera de conocer a sus rivales tras el sorteo, que será en diciembre en Washington D. C.

Asimismo, Moi no es parte de los convocados para los partidos amistosos ante Estados Unidos, en Texas, y contra México, en Guadalajara, el 10 y 14 de octubre, respectivamente. (D)

Confirmado.net – El Universo