BEIJING, Durante el XIV Plan Quinquenal, los logros históricos y transformadores en materia de ciencia y tecnología de China han tenido como pilar fundamental el hecho de contar con la mayor cantidad de personal dedicado a investigación y desarrollo (I+D) del mundo.

Durante el XIV Plan Quinquenal, China fortaleció su base científica con el mayor contingente global de investigadores en I+D. Este impulso en talento joven, reformas e innovación sienta las bases para construir un país líder en ciencia y tecnología hacia el XV Plan Quinquenal.Foto: Internet

La estación espacial Tiangong recorre el cielo, la sonda Chang’e abraza la Luna, se construyen puentes entre las nubes y las montañas, y se obtiene energía del viento y la luz.

A lo largo del brillo del plan, una serie de importantes avances han surgido de manera acelerada, consolidando los cimientos para construir un país fuerte en ciencia y tecnología e iluminando el camino hacia un desarrollo impulsado por la innovación.

Los numerosos trabajadores en estos sectores son la piedra angular de la investigación.

Este enorme contingente de talento, de gran escala, estructura optimizada y rebosante de vitalidad, cultiva cada parcela del terreno de la innovación, desde «grandes equipos nacionales» hasta el trabajo en «campos y aldeas», estudiando los problemas más cruciales y urgentes, esforzándose por cielos más azules, alimentos más saludables y viajes más rápidos.

De este modo, impulsa el desarrollo innovador chino.

En estos cinco años, la reforma ha inyectado vitalidad al ecosistema investigativo y los frutos de la innovación han brotado como un manantial.

Se han optimizado las políticas de evaluación e incentivos para el talento científico-tecnológico, se ha avanzado en programas piloto de clasificación evaluativa, y se han reformado los proyectos de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China para adoptar sistemas más competitivos y brindar mayores oportunidades a los investigadores jóvenes.

Asimismo, se ha fortalecido la supervisión e inspección de proyectos y se han explorado nuevos mecanismos de financiamiento.

En este período, el talento en investigación básica se ha expandido continuamente. Al igual que las raíces profundas en la tierra, esta investigación sostiene la prosperidad del ecosistema innovador: se ha persistido en explorar libremente y con objetivos definidos.

El contingente investigador en este campo creció desde 472.000 personas en 2021 a 575.000 en 2023.

En 2024, China contaba con 1.405 científicos altamente citados, un 50 por ciento más que en 2021, lo cual representó un quinto del total mundial. Igualmente, los jóvenes, como la fuerza más dinámica en ciencia y tecnología, no han dejado de destacarse.

Los científicos menores de 45 años representaron el 43,3 por ciento de los investigadores principales en los proyectos clave del Programa Nacional de I+D.

En la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, el 80 por ciento de los proyectos fueron asumidos por expertos de ese rango etario.

En los programas nacionales de gran envergadura, como la exploración lunar Chang’e, y en campos emergentes, entre ellos la inteligencia artificial,la edad promedio en algunos equipos apenas superaba los 30 años.

«Somos una generación afortunada. El país ha construido un escenario para que los jóvenes investigadores asumamos grandes responsabilidades».

Uno de esos jóvenes, de la Academia de Innovación de Información Aeroespacial de China, expresó lo que sienten muchos profesionales de la investigación científica.

La revitalización de la nación depende de la ciencia y la tecnología, y la fortaleza nacional también.

Construir a China en un país fuerte en estas áreas ha sido un anhelo persistente de la nación china desde los tiempos modernos.

En la nueva era, millones de estos trabajadores compiten denodadamente, haciendo que la antorcha de la empresa científica y tecnológica brille con más intensidad.

Los próximos cinco años constituyen un período crucial de consolidación para construir un país fuerte en ciencia y tecnología. Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tal construcción será un objetivo estratégico durante el XV Plan Quinquenal.

A su vez, se aprovecharán las ventajas del nuevo sistema nacional de movilización, se promoverá el desarrollo integrado de estos dos campos con la educación y el talento.

Igualmente, se fortalecerá la formación de talento mediante la sinergia entre la ciencia y la educación, junto con la integración de la industria, la academia y la investigación.

En el marco de tareas importantes, se cultivarán y forjarán líderes de primer nivel, a la par con equipos de innovación, para consolidar así una ventaja competitiva en cuanto a talento se refiere.

Las estrellas no hablan pero el universo es testigo. Este, el mayor contingente de investigación del mundo, avanza hacia la innovación y se dirige hacia el futuro, escalando denodadamente las cumbres científicas y tecnológicas.

Confirmado.net – Xinhua