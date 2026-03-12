El FBI de EE.UU. tendrá oficina permanente en Ecuador

Ecuador y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento que formaliza la presencia del Federal Bureau of Investigation (FBI, por sus siglas en inglés) en territorio ecuatoriano, organismo que contará con una oficina permanente en el país.

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, Lawrence Petroni, destacó que la alianza es tanto estratégica como operativa. Además, subrayó que el acuerdo marca un hito al establecer la presencia permanente del FBI en Ecuador, lo que permitirá una colaboración más directa y efectiva entre ambos países.

Hoy celebramos otro hito estratégico y operativo en la seguridad. En Quito, el Chargé d’Affaires a.i. de la Embajada y Consulado de los Estados Unidos, Lawrence Petroni, inauguró la apertura de la primera Oficina Federal de Investigación del FBI (Buró Federal de Investigaciones)… pic.twitter.com/WoUHcYP9oD — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) March 11, 2026

Aunque el FBI ha apoyado anteriormente en varios procesos de investigación en el país, esta será la primera vez que contará con una oficina permanente en Ecuador, como parte de la cooperación bilateral para enfrentar el crimen organizado.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció el inicio inmediato de la cooperación con la agencia estadounidense. El funcionario destacó que esta colaboración comienza desde este momento y representa un avance concreto en materia de seguridad nacional y en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Reimberg señaló que, a partir de ahora, agentes del FBI permanecerán de forma continua en el país. La medida busca fortalecer las capacidades de inteligencia y la lucha conjunta contra el crimen organizado, el narcotráfico y otras amenazas que afectan la estabilidad interna de Ecuador.

El anuncio se realizó durante un acto oficial en la Vicepresidencia de la República del Ecuador, con la presencia de la vicepresidenta María José Pinto, el ministro del Interior, autoridades de la Embajada estadounidense y representantes del FBI.

Con información de Informa Ecuador