October 13, 2025

EE.UU. UU. ha deportado a más de 3.500 dominicanos en 2025

Aparte de la migración ilegal, las repatriaciones fueron por acusación de drogas, asaltos, violencia, porte ilegal de armas, delitos sexuales y homicidios, entre otros crímenes. 

Un total de 3.581 dominicanos han sido deportados desde Estados Unidos en lo que va de 2025, indicaron las autoridades de migración del país este domingo (12.10.2025).

De estos, «2.452 (68,47%) han sido por migración ilegal», precisó la Dirección General de Migración (DGM) en un comunicado.

«Las cifras se han ido incrementando desde que el presidente Donald Trump , exponiendo razones de seguridad y economía, decidió soportarcer su política de deportaciones de inmigrantes», agregó.

Entre los deportados también hay 553 casos por delitos relacionados con drogas, 126 por asaltos, 101 por violencia, 67 por porte ilegal de armas, 42 por delitos sexuales, 35 por homicidios, 22 por fraudes y 17 por uso de documentos falsos.

También lo hay por lavado de activos, contrabando y tratamiento de personas, indicó el organismo, sin precisar cantidades. Los repatriados son recibidos en el aeropuerto y trasladados al centro de detención Haina (suroeste) para verificar su identidad.

República Dominicana también mantiene una dura política migratoria para intentar frenar el ingreso ilegal de haitianos . El presidente Luis Abinader multiplicó las redadas y expulsiones, cerró la emisión de visas y reforzó la presencia militar en la frontera, donde además levantó un muro divisorio con Haití.

 Confirmado.net – DW

