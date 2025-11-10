EE.UU.: logran acuerdo que pone fin a parálisis de gobierno

Urgente!

November 10, 2025

  noviembre 10, 2025
  • 3 Min Read

Legisladores republicanos y demócratas alcanzaron un acuerdo provisional para dotar de fondos al gobierno federal hasta enero.

Senadores en Estados Unidos alcanzaron este domingo (09.11.2025) un acuerdo bipartidista que debe reanudar la financiación federal y poner fin a un cierre gubernamental que se ha extendido por un récord de 40 días y ha suspendido muchos servicios gubernamentales, informaron medios estadounidenses.

Legisladores republicanos y demócratas alcanzaron un acuerdo provisional para dotar de fondos al gobierno federal hasta enero, tras disputas sobre subsidios de atención médica, beneficios alimentarios y los despidos de empleados federales por parte del presidente Donald Trump , indicaron CNN y Fox News.

«Parece que estamos cerca de terminar con el cierre», dijo Trump a periodistas al llegar a la Casa Blanca después de un fin de semana en su finca Mar-a-Lago en Florida. 

Pasará a la Cámara de Representantes 

Poco antes de las 23:00 hora local (04:00 GMT), el Senado obtuvo los 60 votos necesarios para avanzar hacia un compromiso que permitirá pagar a los funcionarios ya las agencias federales, después de que siete senadores demócratas y el independiente Angus King (que suele votar con los demócratas) decidieran romper con la disciplina de su partido para permitir extender el presupuesto hasta el 30 de enero.

Una vez que pase por el Senado debe ser aprobado por la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana está muy reducida, para luego ser promulgada por Trump.

Según los legisladores, el proyecto de ley debe restaurar la financiación del Programa federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que ayuda a más de 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos a pagar por sus alimentos.

También, revertir los despidos de millas de trabajadores federales realizados por Trump durante el último mes y garantizar una votación para extender los subsidios de atención médica que expirarán a finales de este año.

Oposible

Al respeto, el líder de la minoría demócrata en el Senado de EE.UU., Chuck Schumer, se opuso al proyecto que se acordó en la Cámara Alta, con el apoyo demócrata, para desbloquear el Gobierno federal, tras 40 días paralizado.

El acuerdo permitirá que el Congreso apruebe los fondos presupuestos para los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos y otras agencias hasta el 30 de enero, al tiempo que permitirá pagar los sueldos de los alrededor de 650.000 puestos de funcionarios en suspensión salarial y reintegrar a algunos funcionarios que fueron suspendidos de empleo.

También dijo que pidieron al presidente Trump que se reuna con el bando demócrata para lograr un acuerdo de proveer seguro médico a bajo costo para los ciuadanos «pero en lugar de eso, lo que hizo fue tomarlos como rehenes cortando el programa de asistencia de comida a familias, veteranos, a ancianos y niños y cancelando vuelos, cortando la calefacción mientras construye un salón de baile y un baño de oro y por eso tengo que votar no», afirmó el senador poco antes de la votación. 

Como parte de las negociaciones de hoy, el bando republicano aseguró a los demócratas que en diciembre votarían para extender los subsidios del Obamacare, como han exigido.

Otro que se manifestó en contra del acuerdo fue el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom que calificó de «patético» el acuerdo.

«Esto no es un acuerdo, esto es entregarse y no vamos a doblar la rodilla», afirmó en su cuenta de X.

Confirmado.net – DW

