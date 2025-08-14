Ecuador y China: Una alianza estratégica que se consolida

Las relaciones diplomáticas entre Ecuador y China han evolucionado significativamente en las dos décadas, pasando de vínculos protocolares a una alianza estratégica con resultados tangibles en comercio, inversión y cooperación técnica.

Este fortalecimiento ha sido impulsado por las giras presidenciales de varios mandatarios ecuatorianos, que han convertido a Beijing en un destino clave para la política exterior del país.

Giras presidenciales que marcaron hitos

Desde 2015 hasta la fecha, los presidentes ecuatorianos han visitado China con objetivos concretos:

Rafael Correa (2015) : Consolidó acuerdos de financiamiento para proyectos hidroeléctricos como Coca Codo Sinclair y Sopladora, posicionando a China como socio clave en infraestructura energética.

: Consolidó acuerdos de financiamiento para proyectos hidroeléctricos como Coca Codo Sinclair y Sopladora, posicionando a China como socio clave en infraestructura energética. Lenín Moreno (2018) : Adhirió oficialmente a Ecuador a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, abriendo nuevas rutas de cooperación y comercio bilateral.

: Adhirió oficialmente a Ecuador a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, abriendo nuevas rutas de cooperación y comercio bilateral. Guillermo Lasso (2022) : Inició formalmente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, tras la firma de un memorando de entendimiento en Beijing.

: Inició formalmente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, tras la firma de un memorando de entendimiento en Beijing. Daniel Noboa (2025): Participó en el Foro Davos de Verano en China, consolidando la relación bilateral y buscando nuevos acuerdos de inversión, especialmente en minería, electricidad y telecomunicaciones. Logró importantes acuerdos de inversión para el país y para sostenibilidad en el tiempo de la más importante central hidroeléctrica del Ecuador.

El TLC como hito comercial

El Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, firmado en mayo de 2023 y ratificado en febrero de 2024, representa el mayor logro diplomático y económico entre ambos países. A un año de su entrada en vigor, los beneficios son evidentes:

Acceso preferencial al mercado chino para productos ecuatorianos como camarón, banano, flores y lácteos, gracias a la eliminación de aranceles y protocolos sanitarios específicos.

al mercado chino para productos ecuatorianos como camarón, banano, flores y lácteos, gracias a la eliminación de aranceles y protocolos sanitarios específicos. Diversificación de exportaciones , reduciendo la dependencia de mercados tradicionales como EE. UU. y la UE.

, reduciendo la dependencia de mercados tradicionales como EE. UU. y la UE. Incremento de inversión extranjera directa : China representa el 50% de la inversión extranjera en Ecuador, con énfasis en sectores estratégicos como energía, infraestructura y telecomunicaciones.

: China representa el 50% de la inversión extranjera en Ecuador, con énfasis en sectores estratégicos como energía, infraestructura y telecomunicaciones. Reducción del déficit comercial: De USD 3.074 millones en 2018 a USD 342 millones en 2023.

Cooperación técnica y energética

Uno de los puntos destacados de la visita presidencial de Noboa fue el acuerdo para que una empresa china asuma la operación y el mantenimiento de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, obra emblemática inaugurada en 2016. Este compromiso refuerza la sostenibilidad operativa de la planta, que ha sido clave para la matriz energética ecuatoriana.

Adicionalmente la inversión que China proveerá a Ecuador, sin condiciones de ningún tipo, expresan esa voluntad de cooperación y respaldo al desarrollo del país.

Una relación pragmática y estratégica

A 45 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, Ecuador y China han construido una alianza basada en confianza mutua, pragmatismo y beneficios compartidos. El TLC, la cooperación en infraestructura y la creciente inversión china consolidan esta relación como una de las más relevantes para el desarrollo económico del país andino.