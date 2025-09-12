Ecuador y China celebran un gran momento en su relación comercial con el envío de un millón de rosas

En apenas tres días, Ecuador envió un millón de rosas a China para las celebraciones del Día de San Valentín chino, que se conmemoró el pasado 29 de agosto. Las flores llegaron al puerto de Shanghái el 22 de agosto, gracias a la coordinación con la plataforma de comercio electrónico JD.com, que aplicó un sofisticado sistema de transporte y refrigeración para garantizar su frescura.

Según reportó Primicias, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó esta exportación como un “hito que marca un precedente” para otros productos ecuatorianos que buscan conquistar el mercado asiático bajo el acuerdo comercial vigente desde 2024.

La embajadora de Ecuador en China, Soledad Córdova, destacó que las rosas representan no solo la excelencia de los floricultores ecuatorianos, sino también el fortalecimiento de la cooperación bilateral. “Este envío refleja la articulación entre el sector público y privado y el aprovechamiento del tratado de libre comercio con China”, señaló.

El acuerdo ha permitido que más del 60% de los productos ecuatorianos ingresen sin aranceles al mercado chino, abriendo oportunidades para flores, arándanos, espárragos, brócoli, proteínas y otros alimentos. En el caso de las rosas, que antes pagaban un arancel del 10%, se prevé su desgravación total en cinco años.

Pese a la caída de exportaciones en 2024, las cifras de 2025 muestran un repunte: entre enero y julio las ventas no petroleras a China crecieron 12,6%, alcanzando USD 3.390 millones, según datos del Banco Central. Esto confirma el buen momento que atraviesa la relación Ecuador–China y el potencial de los productos ecuatorianos en uno de los mercados más dinámicos del mundo.

