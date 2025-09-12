Urgente!

Exvicecanciller, Fernando Yépez Lasso, califica de “inaceptable y vergonzosa” la abstención de Ecuador en la ONU sobre Palestina e Israel
Supremo de Brasil condena a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión
Ecuador y China celebran un gran momento en su relación comercial con el envío de un millón de rosas
Rusia y Bielorrusia inician maniobras que alarman a la OTAN
September 12, 2025

Ecuador y China celebran un gran momento en su relación comercial con el envío de un millón de rosas

  • septiembre 12, 2025
  • 0
  • 200
  • 2 Min Read

En apenas tres días, Ecuador envió un millón de rosas a China para las celebraciones del Día de San Valentín chino, que se conmemoró el pasado 29 de agosto. Las flores llegaron al puerto de Shanghái el 22 de agosto, gracias a la coordinación con la plataforma de comercio electrónico JD.com, que aplicó un sofisticado sistema de transporte y refrigeración para garantizar su frescura.

Según reportó Primicias, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó esta exportación como un “hito que marca un precedente” para otros productos ecuatorianos que buscan conquistar el mercado asiático bajo el acuerdo comercial vigente desde 2024.

La embajadora de Ecuador en China, Soledad Córdova, destacó que las rosas representan no solo la excelencia de los floricultores ecuatorianos, sino también el fortalecimiento de la cooperación bilateral. “Este envío refleja la articulación entre el sector público y privado y el aprovechamiento del tratado de libre comercio con China”, señaló.

El acuerdo ha permitido que más del 60% de los productos ecuatorianos ingresen sin aranceles al mercado chino, abriendo oportunidades para flores, arándanos, espárragos, brócoli, proteínas y otros alimentos. En el caso de las rosas, que antes pagaban un arancel del 10%, se prevé su desgravación total en cinco años.

Pese a la caída de exportaciones en 2024, las cifras de 2025 muestran un repunte: entre enero y julio las ventas no petroleras a China crecieron 12,6%, alcanzando USD 3.390 millones, según datos del Banco Central. Esto confirma el buen momento que atraviesa la relación Ecuador–China y el potencial de los productos ecuatorianos en uno de los mercados más dinámicos del mundo.

Confirmado.net

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020