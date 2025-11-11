Urgente!

November 11, 2025

Ecuador y Canadá se reencuentran tras 14 años: así fue su último enfrentamiento

  • noviembre 11, 2025
Aquel compromiso terminó igualado a 2, en un duelo intenso y con dominio alternado. 

La selección ecuatoriana de fútbol volverá a medirse con Canadá este jueves, 13 de noviembre, en el que será su penúltimo amistoso del año y una nueva oportunidad para seguir afinando su preparación rumbo al Mundial 2026.

En el historial general, el combinado nacional mantiene una ligera superioridad, con dos triunfos y un empate, anotando seis goles y recibiendo tres.

El enfrentamiento revive un antecedente lejano: la última vez que ambas selecciones se vieron las caras fue hace más de una década, el 1 de junio de 2011, en un amistoso internacional disputado en Toronto.

Aquel compromiso terminó igualado a 2, en un duelo intenso y con dominio alternado. Por la escuadra local marcaron Tosaint Ricketts y Olivier Occéan, mientras que por la Tri los goles fueron obra de Antonio Valencia y Joao Rojas, figuras destacadas del fútbol ecuatoriano en ese entonces.

Desde ese encuentro, Ecuador y Canadá no han vuelto a enfrentarse, ni en partidos oficiales ni en amistosos de selecciones absolutas. En el historial general, el combinado nacional mantiene una ligera superioridad, con dos triunfos y un empate, anotando seis goles y recibiendo tres.

Para el equipo de Sebastián Beccacece, este nuevo amistoso representa algo más que una simple prueba: será fundamental conseguir un buen resultado que le permita mantenerse en el bombo 2 del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, donde la ubicación en el ranking FIFA puede marcar la diferencia a la hora de definir rivales.

El sorteo está programado para el viernes 5 de diciembre, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, y emperá a las 12:00 hora local. (D)

Confirmado.net – El Universo 

