Ecuador quedó fuera del Mundial de Desayunos de Ibai, pero dejó huella con su unión y pasión gastronómica

El bolón y el encebollado no lograron pasar a semifinales en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos. La votación frente a Perú fue histórica: 7,8 millones de votos a favor de Ecuador frente a 8,1 millones que dieron el pase al sánduche de chicharrón y el tamal peruanos. Apenas 300.000 votos marcaron la diferencia.

Más allá de la derrota, lo que se vivió en Ecuador fue una verdadera fiesta nacional. Empresas, medios, personalidades y hasta figuras internacionales se sumaron a la campaña para respaldar los tradicionales desayunos ecuatorianos. Desde promociones de restaurantes hasta mensajes de apoyo de celebridades como Sasha Grey y Surthycooks, el país entero se volcó en defensa de su gastronomía.

El compromiso nacional convirtió esta competencia virtual en un fenómeno cultural. El bolón y el encebollado se consolidaron como símbolos de identidad y orgullo, logrando que Ecuador sea protagonista del certamen, pese a no avanzar.

El video de Ecuador vs Perú fue uno de los más vistos en las redes de Ibai Llanos, demostrando que la pasión tricolor trascendió fronteras. Aunque el camino terminó, los sabores ecuatorianos conquistaron paladares y corazones en todo el mundo.