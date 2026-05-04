Defensa despliega más de 38.000 efectivos a lo largo de Ecuador por toque de queda

Moscú, 4 may (Sputnik).- El Ministerio de Defensa ecuatoriano anunció el despliegue de más de 38.000 militares con la entrada en vigor del toque de queda que regirá en nueve provincias y cuatro cantones del país desde el 3 hasta el 18 de mayo.

«Más de 38.000 militares intensifican operaciones de control, seguridad y presencia territorial en todo el país, ante el inicio del toque de queda, vigente desde las 23:00 hasta las 05:00. La medida rige en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos; además de los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal», publicó el ente castrense en la red social X.

Durante la vigencia del toque de queda, según Defensa, «las Fuerzas Armadas ejecutarán operaciones enfocadas en localizar y destruir objetivos militares vinculados a estructuras criminales, cerrar rutas ilícitas y recuperar el control de zonas estratégicas».

Con información de AGENCIA SPUTNIK