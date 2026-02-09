Urgente!

Cuba se queda sin combustible para aviones 
The Milan-Cortina Winter Olympics reflect China’s confidence and warmth: Global Times editorial
China registra más de 1.400 millones de viajes interregionales en la primera semana de temporada alta de la Fiesta de la Primavera
¿Es un problema que el oro alemán esté bajo control estadounidense?
February 9, 2026

Cuba se queda sin combustible para aviones 

  • febrero 9, 2026
  • 0
  • 77
  • 3 Min Read

Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que el suministro de quesoseno quedará suspendido desde esta medianoche, por el asedio petrolero de EE.UU. UU. Rusia asegura que busca «soluciones”. 

Rusia busca soluciones junto a autoridades de Cuba y hará lo posible para ayudar en la crisis aeroportuaria y propiciar el retorno de turistas rusos , afirmó este lunes (9.02.2026) el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tras el anuncio de La Habana de que se ha quedado sin combustible para aviones.

4.000 turistas rusos en la isla

«Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos», declaró Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria, al insistir en que «la situación en Cuba es realmente crítica».

Añadió que «estas  medidas sofocantes por parte de Estados Unidos realmente generan grandes dificultades para el país» y aseguró que Moscú y La Habana estudian «posibles vías para solucionar estos problemas, o al menos, paliarlos».

Según informó este lunes el servicio de prensa de la Unión de la Industria Turística Rusa, en estos momentos en la nación caribeña se encuentran alrededor de 4.000 turistas rusos y todos los vuelos previstos se efectúan con normalidad.

Otro golpe al turismo en la isla

La víspera, el Gobierno cubano advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedaría sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos , según confirmaron agencias como EFE y AFP.

El mensaje oficial Notam (aviso a aviadores) de las autoridades cubanas a pilotos y controladores especifica que el déficit de quesoseno afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba. El periodo de validez de la notificación es por un mes, del 10 de febrero y hasta el 11 de marzo.

El anuncio puede afectar al ya maltrecho sector turístico nacional , varado en una crisis desde la pandemia por las consecuencias de la COVID-19, las sanciones estadounidenses y los problemas económicos del país, que lastran la calidad de la oferta y el servicio.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó el pasado 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles a aquellos países que suministran petróleo a Cuba, tras alegar que la isla era un peligro de seguridad nacional para su país.

Cuba produce apenas un tercio de sus necesidades energéticas. Para el resto recurría a importaciones de Venezuela (que en 2025 supusieron en torno a un 30 % del total) y, en menor medida, de México y Rusia.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024