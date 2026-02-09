Moscú explica qué es «el espíritu de Anchorage” 

«Lo mejor para el asunto es mantener estas conversaciones a puerta cerrada, sin recurrir a ningún tipo de diplomacia pública ni de megáfono», sostuvo Dmitri Peskov.

El «espíritu de Anchorage» es un conjunto de entendimientos mutuos entre Rusia y Estados Unidos que podrían conducir a un avance, incluido el acuerdo entre Moscú y Kiev, explicó este lunes el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

«Hay una serie de entendimientos a los que se llegó en Anchorage, que se expresaron incluso antes de Anchorage, durante la visita del Sr. [Steve] Witkoff aquí. Y fue precisamente después de eso que surgió la necesidad de una cumbre. Por lo tanto, este conjunto de acuerdos alcanzados constituye el espíritu de Anchorage», aclaró el vocero.

En el mismo sentido, Peskov apuntó que los acuerdos alcanzados en Alaska «son fundamentales, y son precisamente estos los que pueden impulsar el proceso de resolución y permitir un avance significativo».

Por otra parte, el secretario de prensa afirmó que el Kremlin no desearía entrar en detalles. «Seguimos convencidos de que lo mejor para el asunto es mantener estas conversaciones a puerta cerrada, sin recurrir a ningún tipo de diplomacia pública ni de megáfono», aclaró.

«El trabajo continúa«, resumió el portavoz del Kremlin.

La histórica cumbre entre el presidente ruso, Vladímir Putin y su par estadounidense, Donald Trump, se celebró el 15 de agosto de 2025 en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska.

