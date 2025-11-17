Chinos y europeos de la generación Z aspiran a ser embajadores para estrechar lazos 

BEIJING, Jóvenes chinos y europeos se reunieron hoy lunes en Beijing para discutir sobre el papel fundamental que desempeñan en la construcción de unas relaciones futuras más estrechas entre China y Europa, tras medio siglo de lazos diplomáticos bilaterales.

«Los jóvenes, con su apertura y capacidad de inclusión, son los mejores embajadores para eliminar las barreras cognitivas», afirmó Zhao Rui, vicepresidente de la Academia de Ciencias Sociales de China en el acto inaugural del Diálogo Juvenil China-Europa 2025.

Organizado por el Instituto de Estudios Europeos de la academia, el encuentro reúne a 61 representantes de la generación Z procedentes de 30 países europeos, al igual que unos 60 estudiantes y jóvenes académicos del país anfitrión, quienes exploran el tema de las «relaciones China-Europa en los próximos 50 años».

Estas relaciones serán cruciales para el futuro y es bueno que pertenezcan a la próxima generación, comentó Grzegorz Kolodko, ex viceprimer ministro polaco, quien señaló que existe más confianza entre las generaciones más jóvenes y, por lo tanto, mayor esperanza de obtener mejores cambios.

Tras destacar el papel significativo de la juventud como creadora de un futuro brillante, Jonathan Schwestka, director europeo del Centro Europa-Asia, propuso que los jóvenes de ambas regiones aboguen por mejorar aún más los vínculos entre Europa y China, lo cual contempla una profundización de la comprensión y la confianza mutua, intercambios más sólidos entre pueblos, cooperación académica, asociaciones empresariales e innovación conjunta.

Durante esta conferencia que se celebra en la capital china, los jóvenes chinos y europeos sostendrán diálogos sobre temas específicos, como intercambios entre culturas y civilizaciones, cooperación científica, tecnológica y económica, entre otros.

China inició en 1975 relaciones diplomáticas con la Comunidad Económica Europea, predecesora de la Unión Europea.

En 2003, ambas partes establecieron una asociación estratégica integral. En los últimos 50 años, las relaciones entre el país asiático y el continente europeo han resistido la prueba de las turbulencias internacionales, dijo Zhao.

«En la medida que continúan surgiendo desafíos globales, los jóvenes representan el futuro y la esperanza para los lazos bilaterales, y tienen la responsabilidad histórica de promover su desarrollo sano y estable en el futuro”.

Confirmado.net – Xinhua