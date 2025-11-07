China seguirá aportando al mundo sabiduría en desarrollo, seguridad, gobernanza y civilización entre 2026 y 2030 

BEIJING, China seguirá aportando al mundo su sabiduría en materias de desarrollo, seguridad, gobernanza y civilización durante el período del XV Plan Quinquenal (2026-2030) y se asegurará de que los frutos de su modernización beneficien, de una manera más equitativa, a las personas de todos los países, según un informe publicado hoy viernes por grupos de expertos.

El informe, titulado «La etapa crítica hacia el cumplimiento básico de la modernización china: Planificación estratégica para el desarrollo económico y social de China en el período del XV del Plan Quinquenal», fue publicado conjuntamente por los grupos de expertos nacionales de alto nivel del Instituto de Historia y Literatura del Partido del Comité Central del Partido Comunista de China y la Agencia de Noticias Xinhua.

Según el documento, durante el período del XV Plan Quinquenal China seguirá comprometida con la paz, la apertura, la cooperación y la justicia.

El informe señala que el cumplimiento exitoso del desarrollo económico y social durante el período del XV Plan Quinquenal no solo representa sueños y aspiraciones del pueblo chino en su camino hacia la modernización, sino que también tiene un profundo significado para crear un nuevo modelo de civilización humana y explorar el futuro camino para el desarrollo de la humanidad.

Confirmado.net – Xinhua