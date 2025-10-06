China registra tráfico de pasajeros récord en primera mitad de vacaciones por Día Nacional

BEIJING, El flujo de pasajeros transregionales de China alcanzó una altura histórica durante la primera mitad de las vacaciones de ocho días por el Día Nacional y el Festival de Medio Otoño, cuando se registraron cerca de 1.240 millones de viajes, lo que subraya la vitalidad de un sector de viajes robusto, dijo hoy domingo el Ministerio de Transporte.

Sólo el sábado, el flujo de pasajeros transregional alcanzó un total de 301,29 millones de viajes, un incremento interanual del 6,1 por ciento, detalló el ministerio.

El flujo promedio diario durante la primera mitad de las vacaciones superó los 310 millones de viajes de pasajeros.

Los viajes de pasajeros en tren aumentaron 4,5 por ciento interanual para llegar a un total de 18,33 millones, el volumen de pasajeros por vías navegables aumentó 5,6 por ciento a 1,91 millones y los viajes de pasajeros por avión crecieron 4,1 por ciento y se ubicaron en 2,32 millones.

Los viajes por carretera facilitan 278,73 millones de viajes de pasajeros, un alza de 6,2 por ciento interanual, permaneciendo como la opción dominante entre los viajeros.

Las ciudades de primer nivel como Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen fueron las principales opciones de viajes vacacionales, junto con destinos turísticos populares como Chengdu y Xi’an, señaló el ministerio.

Se había proyectado previamente que los viajes de pasajeros a nivel nacional totalizarían aproximadamente 2.360 millones durante el período vacacional.

