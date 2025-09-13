China pide mayores esfuerzos a las partes implicadas, especialmente Israel, para reanudar las negociaciones.

BEIJING, China expresó hoy viernes su profunda preocupación por la escalada de la situación en Medio Oriente e instó a las partes implicadas, especialmente a Israel, a realizar esfuerzos más positivos para reanudar las negociaciones.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Lin Jian hizo estas declaraciones en una rueda de prensa regular, en respuesta a una pregunta sobre el particular.

«China está profundamente preocupada por la escalada de la situación en Medio Oriente», afirmó Lin e hizo hincapié en que el país asiático se oponga a las acciones que violan la soberanía y la seguridad de los países relevantes en la región.

China condena todas las acciones que perjudiquen a civiles inocentes y se opone a cualquier medida que agrave las tensiones y pueda llevar a escalar aún más la situación regional, expresó el vocero.

«La violencia no puede traer seguridad y el uso de la fuerza no conducirá a la paz», aseguró.

A su vez, agregó que China insta encarecidamente a todas las partes implicadas, en especial a Israel, a realizar esfuerzos más positivos para lograr el cese al fuego, reanudar las negociaciones y restaurar la paz y la estabilidad en la región, en lugar de hacer lo contrario.

Con información de Xinhua