China expande mercados de servicios de empleo a nivel estatal para impulsar asignación laboral

WUHAN, China ha creado 36 mercados de talento y 29 parques industriales de servicios de recursos humanos, todos a nivel estatal, como parte de una acción estratégica destinada a optimizar la asignación laboral y los servicios de empleo.

China expande mercados de talento y parques industriales de recursos humanos para mejorar la asignación laboral, fortalecer sectores clave y apoyar a millones de trabajadores.Foto: Internet-Xinhua

La red integrada por estas instituciones a nivel estatal y parques industriales con características locales ha formado un sistema centrado en los servicios de empleo y la asignación de talento industrial, según trascendió en una rueda de prensa celebrada el jueves, previo a la tercera conferencia nacional sobre el desarrollo de la industria de servicios de recursos humanos, con sede en Wuhan, provincia central de Hubei.

Desde el inicio del período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), el sector de servicios de empleo se ha expandido con rapidez y sirve cada año en promedio a unos 300 millones de trabajadores y más de 50 millones de inmigrantes.

Las autoridades se centran en alineales recursos humanos con los principales motores económicos, incluyendo la manufactura avanzada, la economía digital y los servicios modernos, con el objetivo de reducir la brecha entre la oferta de talento y las necesidades industriales, así como abordar la escasez de mano de obra en sectores clave.

La conferencia, que está prevista para celebrarse en Wuhan del 28 al 29 de noviembre, será una demostración práctica de los esfuerzos del país en este campo.

El evento incluirá una campaña de contratación de 40.000 puestos para titulados universitarios y estudiantes en el extranjero en campos emergentes como la inteligencia artificial y la economía de baja altitud.

Confirmado.net – Xinhua