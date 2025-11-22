China espera 12,7 millones de graduados universitarios en 2026

El Ministerio de Educación de China informó que el número total de graduados universitarios en todo el país se estima en alrededor de 12,7 millones en 2026, lo que significará un aumento de 480.000 respecto a 2025.

Ante esta situación, el ministerio ha acordado con las localidades y las instituciones de educación superior lanzar una campaña específica destinada a mejorar la calidad y ampliar la escala del empleo para estos graduados en el próximo año.

Con el fin de promover el empleo de alta calidad y pleno de los egresados, la campaña se centra en iniciativas como apoyar el emprendimiento para impulsar el empleo, profundizar la integración entre la industria y la educación en aras de armonizar aún más la oferta y la demanda, y garantizar el respaldo a los grupos necesitados mediante asistencia específica, indicó la cartera.

Desde el inicio del semestre de otoño de este año, se han reunido y ofrecido más de 12 millones de oportunidades de trabajo dirigidas a los graduados a través de una serie de actividades de vinculación laboral en los campus, las cuales han sido llevadas a cabo por universidades de todo el país, según la misma fuente.

Con información de Diario del Pueblo