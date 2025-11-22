Urgente!

Sondeo: 50% de usuarios alemanes recurre a IA para búsquedas en Internet
China espera 12,7 millones de graduados universitarios en 2026
Más de 417 millones de niños están sumidos en la pobreza
Contra el cambio climático: energía solar en los viñedos
November 23, 2025

Sondeo: 50% de usuarios alemanes recurre a IA para búsquedas en Internet

  • noviembre 22, 2025
  • 0
  • 133
  • 2 Min Read

Berlín, 22 nov (dpa) – Un 50 % de los usuarios alemanes recurre al menos a veces al diálogo con una inteligencia artificial (IA) para sus búsquedas en Internet en lugar de las herramientas clásicas, indica una encuesta de la asociación digital Bitkom.

Una cuarta parte (25 %) prefiere en general los motores de búsqueda clásicos, mientras que el 13 % utiliza tanto la búsqueda online como el chat de IA con una frecuencia similar. El 7 % utiliza predominantemente la IA, e incluso el 5 % ya la utiliza exclusivamente.

ILUSTRACIÓN – Un 50 % de los usuarios alemanes recurre al menos a veces al diálogo con una inteligencia artificial para sus búsquedas en Internet, indica un sondeo. Foto: Fabian Strauch/dpa/dpa-tmn

Entre los usuarios de Internet más jóvenes, la búsqueda con IA está aún más extendida: el 5 % de los encuestados de entre 16 y 29 años la utiliza exclusivamente, el 11 % predominantemente, el 20 % con una frecuencia similar a la de los motores de búsqueda clásicos y el 30 % al menos de vez en cuando.

La IA también proporciona información falsa

«Muchas personas prefieren la respuesta concisa del chat de IA en lugar de tener que hacer clic por sí mismos a través de los resultados de búsqueda y buscar las referencias a su pregunta en las páginas web», explicó Bernhard Rohleder, director ejecutivo de Bitkom. Al mismo tiempo, recomendó verificar la información.

El 42 % de quienes utilizan la IA para sus búsquedas reconoció haber recibido ya información falsa o simplemente inventada por la IA. Al mismo tiempo, el 57 % dijo que verifica las respuestas de la IA antes de usarlas. En general, un 73 % considera que los resultados de los chats de IA son útiles, y alrededor de dos tercios (64 %) están satisfechos con el uso de la IA para la búsqueda de información.

Con información de AGENCIA DPA

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024