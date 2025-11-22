Sondeo: 50% de usuarios alemanes recurre a IA para búsquedas en Internet

Berlín, 22 nov (dpa) – Un 50 % de los usuarios alemanes recurre al menos a veces al diálogo con una inteligencia artificial (IA) para sus búsquedas en Internet en lugar de las herramientas clásicas, indica una encuesta de la asociación digital Bitkom.

Una cuarta parte (25 %) prefiere en general los motores de búsqueda clásicos, mientras que el 13 % utiliza tanto la búsqueda online como el chat de IA con una frecuencia similar. El 7 % utiliza predominantemente la IA, e incluso el 5 % ya la utiliza exclusivamente.

ILUSTRACIÓN – Un 50 % de los usuarios alemanes recurre al menos a veces al diálogo con una inteligencia artificial para sus búsquedas en Internet, indica un sondeo.

Entre los usuarios de Internet más jóvenes, la búsqueda con IA está aún más extendida: el 5 % de los encuestados de entre 16 y 29 años la utiliza exclusivamente, el 11 % predominantemente, el 20 % con una frecuencia similar a la de los motores de búsqueda clásicos y el 30 % al menos de vez en cuando.

La IA también proporciona información falsa

«Muchas personas prefieren la respuesta concisa del chat de IA en lugar de tener que hacer clic por sí mismos a través de los resultados de búsqueda y buscar las referencias a su pregunta en las páginas web», explicó Bernhard Rohleder, director ejecutivo de Bitkom. Al mismo tiempo, recomendó verificar la información.

El 42 % de quienes utilizan la IA para sus búsquedas reconoció haber recibido ya información falsa o simplemente inventada por la IA. Al mismo tiempo, el 57 % dijo que verifica las respuestas de la IA antes de usarlas. En general, un 73 % considera que los resultados de los chats de IA son útiles, y alrededor de dos tercios (64 %) están satisfechos con el uso de la IA para la búsqueda de información.

