China construirá bases de demostración nacionales para industrias emergentes 

BEIJING, China comenzará a construir bases nacionales de demostración para el desarrollo de industrias emergentes, con el objetivo de establecer cerca de un centenar de bases de demostración bajo el formato de parques industriales y un millón de bases de demostración empresarial para el 2035, según una circular publicada recientemente por el Ministerio de Industria y Tecnología Informática.

China planea establecer bases de demostración industriales y empresariales para 2035, enfocadas en sectores emergentes como energía, biotecnología y vehículos inteligentes.Foto: Internet-Xinhua

De acuerdo con la circular, la construcción de las bases de demostración se alineará con las estrategias nacionales de desarrollo para 2035 y el período del XV Plan Quinquenal (2026-2030), con un enfoque en los sectores emergentes clave, como informática tecnología de nueva generación, nueva energía, nuevos materiales, biología, equipos de alta gama, vehículos inteligentes conectados de nueva energía, equipos de baja altitud y espacio aéreo, e industrias ecológicas y de protección medioambiental.

Las bases de demostración con formato de parques industriales tendrán como objetivo promover el desarrollo agrupado, a gran escala y de alta gama de industrias líderes, reforzar el suministro de tecnologías genéricas clave, mejorar la transformación y la aplicación industrial de los logros de la ciencia y la tecnología, y explorar enfoques de gestión oportunos para las industrias emergentes.

A su vez, las bases de demostración empresarial se centrarán en reforzar el desarrollo de productos, abordar tecnologías clave y fundamentales y lograr avances en innovaciones originales importantes. También trabajarán para fomentar nuevas formas y modelos de negocio, y promover la innovación en escenarios de aplicación, según el ministerio.

Confirmado.net – Xinhua