Caso Triple A: audiencia de juicio se reinstalará el 30 de mayo próximo

La audiencia de juicio se suspendió a las 17:05 de este domingo por cuestiones de seguridad y el juez ponente ratificó la diligencia para fines de mayo próximo

La audiencia de juicio del caso Triple A, se suspendió a las 17:0 de este domingo 22 de marzo y se volverá a reinstalar el próximo 30 de mayo de 2026, según el calendario definido por el Tribunal de Garantías Penales especializado en corrupción y crimen organizado.

Luego de superar incidentes por conectividad y reclamos de parte de la defensa técnica de los acusados Aquiles Álvarez y César Bravo, la audiencia se reinstaló a las 15:20 de este domingo, para lo cual el tribunal ordenó que los dos procesados recluidos en la Cárcel del Encuentro sean trasladados hasta la unidad judicial de La Libertad, en Santa Elena, porque se constató fallas en conectividad y además hubo reclamos de parte de la defensa técnica de falta de garantías e igualdad de condiciones como el uso de dispositivos electrónicos y laptop, desde el centro penitenciario.

Tras la suspensión de la audiencia, los dos procesados salieron bajo un fuerte resguardo de la fuerza pública para retornar al centro carcelario. Esto se cumplió vía terrestre en La Libertad y posteriormente abordaron un helicóptero hasta Juntas del Pacífico donde se ubica la cárcel.

Luego de la audiencia, Ramiro García, abogado de Alvarez, explicó que se inició la toma de testimonios por el caso Triple A. Dijo que son 110 testigos, de los cuales se evacuó al primero, un técnico de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.

La audiencia de juicio es en contra de 16 personas naturales y 6 jurídicas, procesadas por la Fiscalía del Estado por su presunta participación en el delito de comercialización ilegal de Hidrocarburos, entre los acusados está Aquiles Álvarez, alcalde de la ciudad de Guayaquil.

La Fiscalía para fundamentar la acusación llamó a 25 testigos, pero en la audiencia de este domingo 22 de marzo no se pudo avanzar ni siquiera con el primer testigo, pues a las 17:05, se suspendió la audiencia por cuestiones de seguridad en vista que los procesados estaban fuera de la Cárcel del Encuentro.

El primer testigo llamado por la Fiscalía fue Germán Huayamave, quien señaló que conocía a César Bravo, uno de los procesados en calidad de funcionario y director de la dirección distrital 2016-2017, así como a José Franco Magallanes, como director y asesor de la dirección de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos en el 2017; y a José Cevallos, también como funcionario de la distrital en Guayas.

En esta primera etapa las preguntas y el testimonio se centró en un informe elaborado por Huayamave, realizado en sobre comercialización de combustibles.

El testimonio de Huayamave no concluyó el domingo, a pesar que hubo preguntas de la defensa técnica de los procesados y de los acusadores participares. La audiencia fue suspendida a las 17:05 y se volverá a reinstalar en 30 de mayo próximo a las 08:30.

El juez ponente, Jorge Sánchez, anunció que mediante providencia se indicará oportunamente el lugar y las condiciones en que los procesados: Aquiles Álvarez y César Bravo, que permanecen en la Cárcel del Encuentro, deberá asistir a la audiencia de juicio.

La fiscal Ruth Amoroso, dijo a la sala que el orden de los testigos para la audiencia del 30 de mayo no se altera, pero el primero en comparecer será Germán Huayamave, porque su testimonio aún no ha terminado.

A mas de Huayamave, deberán comparecer en calidad de testigos las siguientes personas: Emmanuel Salazar Casañas, Alexis Ushiña Ibáñez, Édinzon Sánchez Bustamante, Medardo Silvia Céleri, Mario Salas Padilla, Washington López Yela, Gabriela Infante Pintado, Carlos Flores Mora y Martha Cecilia Toledo Domínguez.

La Fiscalía también requirió el testimonio de: Gustavo Falconí Hidalgo, Jorge Álvarez Jácome, Guillermo Vinuesa Muñoz, Liseth Delgado Mendoza, Sonia Narváez Vásquez, Marcos Cevallos Vargas, Joffre Orellana Ramos, José García Cevallos, Gustavo Cruz Tixi, Jonathan Cabrera Valarezo, Bryan Toledo Jaramillo, Carlos Jaramillo Totoy, Víctor Granados Larrea, Diana Ontaneda Bedoya y Alina Morejón Muñoz. (I)

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