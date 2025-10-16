Cancilleres de China y España se comprometen a fortalecer lazos 

HANGZHOU, El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo conversaciones con su homólogo español, José Manuel Albares Bueno, hoy miércoles en Hangzhou, capital de la provincia oriental china de Zhejiang, y ambas partes se comprometieron a ampliar la cooperación en economía, educación, cultura y turismo, entre otros campos.

China y España deben ver las relaciones bilaterales desde una perspectiva estratégica y de largo plazo, y desarrollar una asociación estratégica integral más resistente y dinámica estratégicamente, expresó Wang.

Destacando que este año se cumple el 20º aniversario de la asociación estratégica integral China-España, Wang afirmó que China está dispuesta a colaborar con España para preparar adecuadamente los intercambios de alto nivel de la próxima fase.

China da la bienvenida a las empresas españolas para que aprovechen las oportunidades que ofrece el vasto mercado chino, continúen invirtiendo en China y profundicen su compromiso, manifestó Wang, agregando que ambas partes también pueden fortalecer la cooperación y los intercambios en educación, cultura y turismo.

China está dispuesta a ampliar la política de exención de visado para España y da la bienvenida a más ciudadanos españoles que deseen visitar China, indicó el canciller chino.

Al resaltar el compromiso de España de profundizar su asociación estratégica integral con China, Albares destacó que el rey Felipe VI de España realizará una visita de Estado a China, aprovechando la oportunidad para expandir aún más la cooperación y los intercambios en comercio, inversión, cultura, educación y turismo.

España está dispuesta a defender conjuntamente con China el multilateralismo, mantener el orden y las normas del comercio internacional, y contribuir a promover la paz mundial y abordar los desafíos globales, señaló Albares.

El diálogo y la cooperación sirven a los intereses de la Unión Europea y de China, y España está lista para desempeñar un papel constructivo al respecto, añadió el canciller español.

Ambas partes también mantuvieron intercambios en profundidad sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común, incluida la crisis de Ucrania y el proceso de paz en Medio Oriente.

