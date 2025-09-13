Cainiao de China expandirá su servicio de entrega global en 5 días a seis nuevos países 

HANGZHOU, Cainiao, la división logística de Alibaba, ha anunciado que ampliará su servicio de «Entrega global en 5 días» a seis nuevos países, a saber, Vietnam, Singapur, Filipinas, Hungría, Austria y Qatar, en una actualización que se completará a finales de este año.

Wan Lin, CEO de Cainiao, informó que la empresa ha profundizado este año las asociaciones transfronterizas con varias importantes plataformas de comercio electrónico y está aumentando la capacidad de carga aérea en Europa, América Latina y el sudeste asiático.

Wan agregó que Cainiao también está copiando las prácticas avanzadas de la cadena de suministro de China en el extranjero, mejorando los estándares de almacenamiento y apoyando tanto a las marcas chinas que se expanden en el extranjero como a las marcas internacionales que buscan crecimiento en los mercados globales.

Cainiao ha alcanzado una asociación estratégica a largo plazo con Qatar Airways Cargo, lo que duplicará los vuelos de carga semanales en las rutas clave entre China y Europa.

La compañía indicó que la estrategia está orientada a aumentar la capacidad, mejorar la confiabilidad de los horarios y proporcionar opciones de envío más flexibles para las plataformas de comercio electrónico como AliExpress.

«China es uno de los socios comerciales más importantes del mundo y una fuente clave de la demanda de carga aérea», destacó Mark Drusch, director de carga de Qatar Airways Cargo, quien subrayó que la colaboración entre ambas empresas ofrecerá servicios logísticos globales eficientes y de alta calidad para los clientes.

Cainiao ha estado expandiendo su red local de entrega rápida en nueve mercados clave en el extranjero, incluidos España, Francia, Estados Unidos y México.

En particular, desde abril, los volúmenes de paquetes extranjeros de los comerciantes externos que utilizan los servicios de entrega local de Cainiao han aumentado en más del 200 por ciento, según la empresa.

Con información de Xinhua