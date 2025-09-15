Aumento de pedidos para el Mundial de Fútbol dispara la producción en el «supermercado del mundo» en China

BEIJING, Faltan solo nueve meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a jugarse en Estados Unidos, Canadá y México, y la ciudad oriental china de Yiwu, conocida como el «supermercado del mundo», ya está experimentando un fuerte aumento en la demanda de productos relacionados con el fútbol.

De acuerdo con estadísticas aduaneras, las exportaciones de artículos y equipos deportivos de Yiwu alcanzaron los 6.780 millones de yuanes (935 millones de dólares) en los primeros siete meses del año, lo que supone un aumento interanual del 16,8 por ciento.

Entre ellas, las exportaciones dirigidas únicamente a los tres países anfitriones del evento totalizaron 1.880 millones de yuanes (259 millones de dólares), un 10 por ciento más que en el mismo período del año pasado.

LOS COMERCIANTES LOCALES INNOVAN PARA SATISFACER LA DEMANDA GLOBAL Situada en la provincia de Zhejiang, Yiwu se ha forjado un nombre por su capacidad para suministrar rápidamente la mercancía temática para diferentes eventos globales.

Su velocidad, flexibilidad y cantidad la han convertido en una fuente de consulta obligada para los compradores internacionales.

En el Mercado de Comercio Internacional de Yiwu, Hosam, un cliente jordano, dijo que esta será la primera participación de su país en un Mundial, y, por lo tanto, la expectativa entre los consumidores nacionales ya está impulsando de forma marcada los pedidos de productos temáticos.

Él es uno de los muchos compradores internacionales que están realizando pedidos con antelación. Numerosos proveedores basados ​​en Yiwu indicaron que los pedidos relacionados con el torneo comenzaron a llegar en mayo y junio, muchos meses antes del partido inaugural, transformando así el verano, que suele ser una temporada baja, en un período de gran actividad.

Para destacarse en un mercado competitivo, las empresas locales han venido centrándose en la innovación y la protección de la propiedad intelectual.

Un vendedor consultado por Xinhua dijo que ha desarrollado un catálogo especial de camisetas que incluye no solo a los equipos clásicamente más fuertes, sino también a los tres países anfitriones, con nuevas opciones diseñadas para ganar mercado entre niños y mujeres.

Otro empresario, especializado en bocinas de animación, lanzó varios diseños novedosos, incluida la bocina triple con soporte para banderas nacionales, que está siendo muy bien recibida.

Grandes cantidades de este tipo de bocinas se han exportado a Brasil, señaló. En una tienda de pulseras deportivas, en el mismo mercado, un comprador llamado Ram comentó que visita Yiwu al menos dos o tres veces al año.

«La variedad y creatividad de los productos aquí siempre me traen de vuelta», confesó, y reveló también que desde hace tiempo empezó a planear sus pedidos para el Mundial.

EL PICO DE PEDIDOS DISPARA LA PRODUCCIÓN EN LAS FÁBRICAS Ante el aumento de los pedidos,las fábricas en Yiwu están expandiendo su capacidad de producción y optimizando sus procesos.

En el taller de una empresa de fabricación de equipos deportivos, los trabajadores imprimen, pegan y cosen balones de fútbol a toda marcha.

Gracias a la proximidad de la cita orbital del balompié, las ventas de balones vienen creciendo, y actualmente la producción mensual de la empresa supera las 100.000 unidades, de acuerdo con uno de sus ejecutivos.

En una fábrica que produce bufandas para aficionados al fútbol, ​​un empleado reveló que el año pasado compróon 20 nuevas máquinas de tejer, en previsión de la demanda del Mundial.

También se comunicaron con anticipación con los proveedores de materias primas para garantizar un suministro suficiente de tela, hilo y otros materiales.

Basándose en experiencias previas, muchos vendedores de Yiwu dijeron que esperan otra ola de pedidos para finales de septiembre o principios de octubre.

Con la logística transfronteriza cada vez más rápida y eficiente, los tiempos de producción y entrega son ahora más cortos que nunca, lo que está ayudando a que antes de que ruede la bola en el césped, Yiwu ya esté marcando goles en el mercado global.

