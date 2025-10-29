Atlético Mineiro derrota a Independiente del Valle y se convierte en el primer finalista de la Copa Sudamericana 2025 

Los galos se impusieron 3-1 con tantos de Arana, Bernad y Hulk; Claudio Spinelli descontó para los rayados.

Atlético Mineiro se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer 3–1 (4-2 en el global) a Independiente del Valle en el estadio Arena MRV, en el partido de vuelta de las semifinales disputado este martes 28 de octubre.

Hulk tras anotar el tercer gol de Atlético Mineiro. Foto: EFE

Los brasileños impusieron sus condiciones desde el inicio del encuentro y apenas al minuto y medio, Dudu probó con un remate que fue despejado por Jordy Alcívar, y segundos después, Guido Villar evitó el primer gol al atajar un cabezazo de Alonso. El arquero argentino volvió a intervenir al minuto 4, controlando otro balón peligroso dentro del área.

El conjunto local mantuvo la presión y, al minuto 11, una nueva acción ofensiva se diluyó tras un pase impreciso de Dudu hacia Gómez. Cinco minutos después, un pase filtrado del ecuatoriano Alan Franco, de destacada participación en el mediocampo, generó otra jugada clara que no pudo ser concretada.

A los 16 minutos, Dudu volvió a perder una ocasión frente al arco, y al 17, Bernard desperdició otra oportunidad manifiesta. Atlético Mineiro dominaba las acciones y generaba llegadas constantes, mientras que Independiente del Valle se replegaba en defensa y apostaba por el contragolpe.

La insistencia brasileña tuvo premio al minuto 36, cuando Guido Villar contuvo un potente disparo de Bernard, pero en el rebote Guilherme Arana marcó el 1–0. Antes del descanso, al minuto 44, Bernard amplió la ventaja tras aprovechar un pase filtrado de Dudu, estableciendo el 2–0 con el que Atlético Mineiro se fue al entretiempo con el control total del partido.

En el inicio del segundo tiempo, Fausto volvió a probar al arco y obligó a Villar a despejar al tiro de esquina. En la réplica, Vernaza intentó con un contragolpe para Independiente del Valle, pero su remate terminó sin complicaciones en las manos de Everson.

Al minuto 51, Jean Pierre Arroyo recibió la primera tarjeta amarilla del encuentro por una falta en el mediocampo. Cinco minutos después, Dudu volvió a intentar con un disparo desde el área, aunque el balón salió desviado.

El descuento para el cuadro ecuatoriano llegó al minuto 63, cuando un mal despeje del arquero Everson fue aprovechado por Claudio Spinelli, quien marcó el 2–1, acercando a los visitantes en el marcador global (3–2).

Motivado por el gol, Independiente del Valle adelantó sus líneas y generó otra ocasión al minuto 66, con un remate de Patrik Mercado que fue bloqueado por la defensa local. Sin embargo, cuando el equipo ecuatoriano mostraba su mejor versión, Hulk aprovechó un error defensivo y definió con potencia al minuto 73, estableciendo el 3–1 (4-2) definitivo y asegurando la clasificación de Atlético Mineiro.

En los minutos finales, Independiente del Valle buscó descontar. Al minuto 94, Darwin Guagua estuvo cerca de anotar con un disparo de larga distancia que pasó muy cerca del arco brasileño.

Con el pitazo final, Atlético Mineiro selló su clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2025, donde enfrentará al ganador de la llave entre Lanús y Universidad de Chile, que definirán su serie el jueves 30 de octubre en Argentina.

Por su parte, Independiente del Valle cierra su participación con una actuación destacada, alcanzando nuevamente las instancias decisivas del torneo. El ecuatoriano Alan Franco, volante del cuadro brasileño, cumplió un papel importante en la generación de juego y fue una de las figuras del encuentro.(D)

Confirmado.net – El Universo