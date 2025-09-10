Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Ecuador y el paso al repechaje de Bolivia en la eliminatoria al Mundial 2026 

Argentina finalizó como líder absoluto con 38 puntos, seguido de Ecuador con 29 unidades. Uruguay, Brasil, Colombia y Paraguay sumaron 28 puntos cada una.

Las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 llegaron a su fin y dejaron un panorama histórico en la región. Argentina fue el gran dominador con 38 puntos en 18 partidos, asegurando su clasificación con varias fechas de antelación.

Junto con la Albiceleste también sellaron su boleto directo Ecuador (29), Uruguay (28), Colombia (28), Brasil (28) y Paraguay (28), confirmando el poderío de los tradicionales protagonistas y la consolidación de la Tri como animador constante en la última década.

El último cupo en disputa por el repechaje intercontinental quedó en manos de Bolivia (20 puntos) luego de vencer 1-0 a Brasil en la Paz y se mantiene con vida en la carrera por volver a un Mundial luego de casi 30 años.

En cambio, Venezuela (18) quedó a un paso y se despidió con la ilusión frustrada tras ser goleada 2-6 por Colombia en Maturín.

En el fondo de la tabla, Perú (12) y Chile (11) completaron unas eliminatorias para el olvido, sin opciones de clasificación y con mucho por replantear de cara al futuro y al Mundial de 2030.

Con seis selecciones ya clasificadas y una con la oportunidad de ir al repechaje, Sudamérica vuelve a ratificar que su proceso clasificatorio es el más duro del planeta, donde la regularidad y la fortaleza mental son claves para sobrevivir. (D)

