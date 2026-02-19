Asamblea Nacional censura y destituye a Mario Godoy por manifiesta inoperancia

Godoy fue acusado de presiones indebidas al juez anticorrupción Carlos Serrano Lucero

Con 148 votos a favor y una abstención, Mario Godoy Naranjo fue censurado y destituido como presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) por manifiesta inoperancia en el cumplimiento de funciones.

Este miércoles, 18 de febrero de 2026, en el pleno de la Asamblea Nacional, Godoy fue enjuiciado políticamente en ausencia, pues no acudió al Parlamento para defenderse ante las acusaciones en su contra.

En horas de la mañana, antes de que la legislatura instale el juicio político, Godoy presentó su renuncia irrevocable al cargo de presidente del Consejo de la Judicatura.

Godoy fue acusado por cinco asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC): Viviana Veloz, Raúl Chávez, Xavier Lasso, Liliana Durán y Franklin Samaniego, de incumplimiento de funciones, principalmente, por presiones indebidas al juez anticorrupción Carlos Serrano Lucero, a través de terceros, para resolver un caso de lavado de activos en contra del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, del cual Dolores Vintimilla, esposa de Godoy, fue su abogada en la etapa preprocesal.

La moción fue presentada por la asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Tapia, que dice:

“Aprobar la resolución que censura y destituye al abogado Mario Fabricio Godoy Naranjo, vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, por manifiesta inoperancia en el cumplimiento de funciones conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como, con lo establecido en el 131 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.

Tras la votación, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, sostuvo que “en esta censura no gana una fuerza política u otra, gana el respeto a las reglas y al procedimiento democrático”.

La única asambleísta que votó en abstención fue Jhajaira Urresta, excorreísta y aliada a la bancada de Gobierno, mientras que el resto de fuerzas políticas como ADN, RC, Pachakutik, el Partido Social Cristiano (PSC) e independientes apoyaron la censura y destitución de Godoy.

Con la censura, Mario Godoy Naranjo no podrá ocupar un cargo público durante dos años.

Del debate en el pleno participaron asambleístas como Ana Belén Tapia, Ferdinan Álvarez, de ADN; Xavier Lasso, de la Revolución Ciudadana; Marian Yumbay, de Pachakutik; Alfredo Serrano, del PSC; Edwin Jarrín, independiente, Carmen Tiupul, expulsada de Pachakutik, quienes cuestionaron la dirección de Godoy al frente de la Judicatura y coincidieron en que debe ser censurado y destituido. (I)

Confirmado,net – El Universo