Aporte al conocimiento del pensamiento de una revolución desconocida en Nuestra América

Hoy en día, la forma de confrontar de la nación iraní contra la avaricia de la hegemonía mundial, se deriva específicamente de la doctrina del Imam Jomeini. Durante su lucha, él trató de enseñar al mundo, que el camino hacia el honor y la dignidad, y para lograr la independencia, la libertad y la justicia, se encuentra en la resistencia y el enfrentamiento contra la hegemonía mundial.



Desde el punto de vista del Imam Jomeini, el enfrentamiento contra la hegemonía tiene algunas de las siguientes características:



1) Ser incompatible

El Imam Jomeini niega la posibilidad de cualquier intento de cercanía, compromiso y reconciliación con la hegemonía mundial y lo considera en contra de la dignidad. Además, no lo considera como un movimiento fructífero y cree que ellos no dejarán de mantener su postura.



2) La permanencia de la lucha contra la hegemonía mundial.

En la visión del Imam otro principio fundamental para luchar en contra de la hegemonía mundial es “continuidad y permanencia”. Este líder de la lucha contra el Frente Unido del régimen hegemónico, no considera que el sistema arrogante del mundo fuera estacional, colateral y limitado a una edad y tiempo en particular.



3) Adoptando una estrategia activa

Otra característica notable en el discurso anti-hegemónico es ser activo. Esto significa que, para enfrentarlo, se debe diseñar un plan y examinar todas las formas e ideas. No solo que la lucha pasiva y la defensa contra la hegemonía mundial no son apropiadas, sino que el pensamiento que busca el enfrentamiento, necesita adoptar una estrategia activa.



4) Los oprimidos y más vulnerables, el eje principal de la lucha.

En la visión del Imam Jomeini, la mayor parte del campo de la lucha contra la hegemonía mundial la conformarán las masas desfavorecidas y oprimidas que no cuentan con bienestar ni libertad.



5) Luchar con todas las fuerzas contra la hegemonía mundial hasta derrotarla completamente.

Imam Jomeini para determinar uno de los principios y políticas básicas en la lucha contra la hegemonía mundial, declara: “Si tenemos el poder, enfrentamos a todos los poderes de la hegemonía mundial”, y la primera cosa que considera para determinar la estrategia y política de lucha, es que hasta que no desaparezcan del mundo todos los poderes de la hegemonía mundial, es imposible que la paz, la tranquilidad, la salud y la felicidad prevalezcan en la tierra, y que los desfavorecidos y los esclavizados logren sus derechos.



Según el enfoque del Imam Jomeini, en un sistema creado por la hegemonía global en el mundo y en el sistema internacional, uno debe obedecer y no tener una identidad y creencia independiente y siempre vivir con miedo, o elegir el camino del honor y la resistencia y ponerse de pie y luchar contra la hegemonía global y destruirla para restaurar la paz, la seguridad y la tranquilidad del mundo.



En opinión del Imam Jomeini, “continuidad y permanencia” de la lucha es un principio constante. Este líder no consideraba que la lucha fuera estacional, colateral y limitada a una época y tiempo particular, adoptar este enfoque impide obtener la paz mundial.



La hegemonía global y la historia del imperialismo han tratado siempre de demostrar ser superiores a otros países y buscan ser los patronos del mundo; por lo tanto, utilizan todos los medios y herramientas para dominar a otras naciones. La hegemonía mundial, al comienzo de su movimiento, utilizó métodos militares para lograr sus objetivos, pero con el tiempo y con la llegada de nuevas tecnologías y la importancia de ganar legitimidad, esta tendencia se desplazó hacia la dominación cultural, a fin de conquistar pueblos no alineados recurrieron a las medidas y métodos culturales, y el Imam Jomeini, como abanderado de la lucha contra la hegemonía mundial y autoritarismos, siempre ha advertido a otras naciones contra la nueva naturaleza de la hegemonía.



Las condiciones previas para la doctrina de resistencia del Imam Jomeini son las siguientes:



En primer lugar, tener conciencia y vigilancia es el primer paso y la condición necesaria para la llevar a cabo una lucha vigorosa y victoriosa.



Segundo, una lucha exitosa es aquella que está en el camino correcto y en armonía con la naturaleza humana, y que los luchadores sean puros de conciencia y fe.



La tercera condición previa es la unidad y la unión de las filas de los combatientes, es una de las condiciones importantes para la victoria. Durante mucho tiempo, el eslogan ” divide y vencerás” ha sido un eslogan efectivo a los ojos de gobernantes hegemónicos y autoritarios.



La cuarta condición es la generalización de la lucha contra la hegemonía. Una lucha que tiene muchas fuerzas en su propio frente está más cerca de la victoria. Imam Jomeini creía en la generalización de la lucha y utilizó todos los medios para expandir el frente contra la opresión y la hegemonía.



Y finalmente, la lucha contra la hegemonía requiere resistencia y perseverancia. Sin resistencia y perseverancia, ninguna lucha logrará el resultado deseado.



Imán Jomeini consideró que la resistencia y la lucha contra la hegemonía mundial son las dos caras de la misma moneda, por lo que es necesario e inevitable confrontar a la hegemonía, en otras palabras, una estrategia inmutable es la única forma de avanzar hasta la extinción de la hegemonía. Luchar, resistir y confrontar la hegemonía son las tres palabras clave de la doctrina del Imam Jomeini que están inextricablemente vinculadas. Según esta doctrina, la lucha contra la hegemonía se ha propuesto como un modelo positivo y activo en el que se han abandonado las ecuaciones globales y las normas sociales y políticas actuales y se ha establecido un nuevo marco basado en la justicia y la protección de los oprimidos y la lucha contra la discriminación.



En esta doctrina, el modelo de resistencia no es un modelo puramente nacional y regional, donde hay opresión e injusticia y saqueo de los recursos de los países, la resistencia también está presente allí y defiende a los oprimidos. El pensamiento hegemónico busca humillar al hombre, pisotear la dignidad humana y tener un control completo sobre él, y esto es algo que no es aceptable en absoluto en la doctrina del Imam Jomeini. Por supuesto, debe reconocerse que la resistencia y la perseverancia cuestan, pero el costo de la rendición es mucho mayor que el costo de la resistencia.



Hoy en día, vemos que la doctrina de la resistencia ha dado sus frutos en el Asia Occidental. El Frente de Resistencia en la región ha causado la derrota de las fuerzas intervencionistas en Líbano, Irak, Siria, Palestina y Yemen.



El Ayatolá Jamenei, el actual Líder Supremo de Irán, también tomando como modelo el ejemplo de resistencia a la hegemonía cree que la posibilidad de resistencia a los poderes es una parte del conjunto lógico de la resistencia en el pensamiento del Imam Jomeini, y hay que descartar el pensamiento derrotista de “no sirve” o “no podemos”. Debido a que esta actitud se debe a un error de evaluación sobre el tema de la necesidad de resistir a los opresores del mundo, debemos ser conscientes de los hechos y realidades sobre el frente hegemónico y tener una comprensión clara de nuestras propias realidades, capacidades y habilidades. Según el líder iraní, la evaluación correcta de la hegemonía y las realidades relacionadas con ella son necesarias para evitar quedar atrapado en un error de cálculo y ha utilizado un término de algunos expertos occidentales “declive similar a las termitas” para describir la situación política, social y económica de la hegemonía de los Estados Unidos y refiriendo a estadísticas oficiales que muestran el declive económico de los Estados Unidos y la disminución de su efecto en la economía mundial.



Otra señal del colapso moral hegemónico es el apoyo a los crímenes en los territorios palestinos ocupados. El líder iraní cree que además de reconocer las realidades hegemónicas, también debemos conocer bien nuestras habilidades y realidades. Y el enfrentamiento contra los poderes autoritarios debe ser con “valentía y no con temor”, con “esperanza y no con desesperación”, ser “creativo, no pasivo”, ser “sabio y prudente y no emocional y superficial”.



La doctrina de resistencia del Imán Jomeini también se ve en el modelo de liberación del cristianismo en América Latina. Según el Imam Jomeini, Dios designó a Cristo para apoyar a los oprimidos y establecer la justicia, la misericordia y el perdón en la tierra. Además, el Imam dijo que las palabras de Cristo, inspiradas por Dios, condenaron a los opresores, y apoyaron a los oprimidos y desfavorecidos. En su testamento, el Imam Jomeini enfatiza que mi consejo para todas las personas oprimidas en el mundo es: No se siente y espere a que una potencia extranjera actúe para darle el regalo de la libertad y la independencia. A ellos no les preocupa la libertad, la independencia y la prosperidad de las naciones.



En los últimos años, hemos visto una nueva dinámica en los países latinoamericanos, gobiernos que se han distanciado de la hegemonía y la Doctrina Monroe, y se ven movimientos que buscan cada vez más la independencia, la justicia y la lucha contra la discriminación, y prometen una nueva perspectiva sobre el enfoque de resistencia.

Con información de CENAE

Confirmado.net