Rafael Correa Delgado, expresidente de Ecuador 2007-2017 concedió una entrevista al canal cooperativa CPETV canal 2 de Argentina. Se refirió a la situación sanitaria que vive Ecuador; a la persecución política; crisis social en Estados Unidos; manejo de la pandemia en la región.

Gran corrupción en tiempos de pandemia en Ecuador

Correa señaló que esta crisis sanitaria se evidenció la serie de actos de corrupción vinculados a sectores aliados al gobierno.

“Se repartieron los hospitales porque regresamos a esa politiquería corrupta de que para comprar votos en la Asamblea hay que entregar el hospital y los politiqueros no quieren la administración para atender mejor a la gente sino para poner al gerente, al responsable de compras a sus compinches y con eso comprar las cosas con sobreprecios, no te imaginas la cantidad de escándalos que hay sobre eso en esta terrible crisis”.

(Estas declaraciones se dieron antes de las detenciones del expresidente Abdala Bucaram; Prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales y otros funcionarios.

Van a hacer lo imposible por inhabilitarme

Sobre el juicio por el denominado caso Sobornos, Correa señaló que la persecución político – judicial busca inhabilitarle para los próximos comicios de febrero de 2021.

“Por todos los medios con ayuda nacional, extranjera, embajadas van a tratar de impedirnos ya lo comenzaron a hacer, en plena pandemia en medio del estado de excepción, hicieron la audiencia de un juicio de sobornos que nunca existieron para condenarnos y tratar de tener una sentencia definitiva antes de septiembre que es cuando hay que registrase para la elección”.

Sentencia absurda

Se refirió a la sentencia que en primera instancia dictaminó el polémico Tribunal. Como no hay ninguna prueba emitieron un fallo ridículo.

“La prueba evacuada en el juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto de cohecho”, comentó.

Manejo de la crisis evidencia falta de liderazgo en varios líderes de la región

Señaló que se ha derrumbado otro mito como se derrumbó el de Chile, más que realidades han sido mucha propaganda que encierran grandes contradicciones al interior; Chile es uno de los países más desiguales de América Latina, Estados Unidos es uno de los países más desiguales del mundo y sobre todo con una existente discriminación que ya no soportaron más.

“El asesinato de George Floyd el afroamericano fue el detonante de una insatisfacción que se venía acumulando sobre todo en los últimos años cuando ya se han dado aberraciones con una extrema riqueza y un presidente que es un caso patológico y que trata de apagar el incendio echando gasolina, llamando a miles de soldados armados hasta los dientes con armas letales eso genera más provocación en lugar de calma”.

Sin información no hay democracia

“Mientras los medios de comunicación pertenezcan a las élites lo que harán es defender a las élites, no informarán no harán comunicación social sino defenderán los intereses de sus propietarios, no nos engañemos desde que se inventó la Imprenta la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. En América Latina es tan grave esto que sin información no hay democracia, democracia es la opinión pública sino tienes adecuada información no tienes una adecuada opinión pública, no nos garantizan la democracia estos medios de comunicación nos la han robado, mientras no se resuelva la cuestión mediática en América Latina no tendremos verdadera democracia”, agregó.

Con información de CPETV canal 2 de Argentina

