El ex presidente de Ecuador Rafael Correa denunció hace más de tres años el oscuro pacto del régimen de Moreno con Bucaram. En su discurso de despedida antes de partir a Bélgica el 10 de julio de 2017 pidió a sus seguidores que “cuiden lo ganado” en relación a su obra de diez años de gobierno y también emitió una crítica a su sucesor Lenín Moreno por su nuevo estilo de diálogo. “Yo estoy seguro que el 2 de abril derrotamos a la oposición, no estoy muy seguro (de) si venció la Revolución Ciudadana. Que no me digan que es cambio de estilo las claudicaciones y el entreguismo”, dijo el ex mandatario.

En ese contexto, Correa dio un mensaje a Gabriela Rivadeneria, (entonces) secretaria ejecutiva de Alianza País y asambleísta. “No podemos llamar querida Gaby a falsas unidades. Si Alianza País no habla claro en esta coyuntura, no denuncia pactos inaceptables con el ‘bucaramato’, la entrega de empresas públicas, mejor es que deje de existir Alianza País. Porque nacimos para luchar contra eso, las componendas, la entrega, el reparto de la patria cual botín entre piratas. Así que hay que hablar, hoy más que nunca, muy, muy claro, si no, seré el primero en desafiliarme de Alianza País, porque yo no resisto eso compañeros; toda mi vida he sido coherente”, dijo Correa.

Miles de sus seguidores se congregaron en el aeropuerto para despedir al ex mandatario, quien aprovechó la ocasión para dirigir unas palabras a los reunidos. “Queridos compañeros, cuiden al país, cuiden la revolución; por mí no se preocupen, me voy feliz”, dijo el ex gobernante en un breve discurso. y endilgó una crítica a su sucesor Lenín Moreno.

Abdala Bucaram fue detenido en las últimas horas. La Fiscal Salazar señaló: “No es una arma pequeña de fuego, son insumos médicos que coinciden con aquellos que estaban siendo materia de investigación en el hospital del IESS”. Sin embargo horas más tarde Fiscalía lo acusó por presunto delito de tráfico de armas de fuego. Bucaram a esta hora se encuentra en su vivienda.

Mientras tanto, a Jorge Glas -perseguido, entre otros, por Bucaram- no le dan prelibertad que por ley le corresponde. https://t.co/0aJLfTKx7g — Rafael Correa (@MashiRafael) June 4, 2020

