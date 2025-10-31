Xi dice que está dispuesto a trabajar con Canadá para devolver las relaciones a la vía correcta 

GYEONGJU, República de Corea, El presidente chino, Xi Jinping, declaró hoy viernes que China está dispuesta a colaborar con Canadá para que las relaciones entre ambos países regresen cuanto antes a la vía correcta del desarrollo saludable, estable y sostenible, en beneficio de ambos pueblos.

Xi Jinping afirma que China quiere cooperar con Canadá para restaurar relaciones estables y sostenibles, y ampliar la colaboración en comercio y energía.Foto: Internet

Este año se cumple el 55º aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Canadá, así como el 20º aniversario del establecimiento de la asociación estratégica, afirmó Xi durante su reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney, al margen de la 32ª Reunión de Líderes Económicos del APEC.

Xi dijo que, gracias a los esfuerzos conjuntos de ambas partes, las relaciones entre China y Canadá han mostrado un impulso positivo de recuperación y mejora, lo que redunda en beneficio de los intereses comunes de ambos países.

China valora la declaración de Canadá de que está dispuesta a promover la mejora y el desarrollo de las relaciones bilaterales de manera práctica y constructiva, expresó Xi.

Xi instó a ambos países a fomentar percepciones recíprocas objetivas y racionales, versar correctamente el uno al otro y promover el desarrollo de las relaciones bilaterales desde la perspectiva de los intereses comunes ya largo plazo de ambos países.

Las dos partes deben defender el beneficio recíproco y la cooperación de beneficio mutuo y ampliar la colaboración práctica en economía y comercio, energía y otras áreas, dijo.

Xi también pidió a los dos países mejorar los intercambios entre sus pueblos, apoyar a todos los sectores de ambos para aumentar el entendimiento mutuo y consolidar el apoyo público a las relaciones bilaterales.

China está dispuesta a mejorar su coordinación y cooperación con Canadá en marcos multilaterales como las Naciones Unidas, promover la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y razonable, y salvar la equidad y justicia internacionales, agregó Xi.

Por su parte, Carney afirmó que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 55 años, Canadá y China han mantenido una buena relación durante mucho tiempo.

El nuevo Gobierno canadiense otorga gran importancia a sus relaciones con China y espera aprovechar la oportunidad para mejorar y desarrollar las relaciones bilaterales, revivir la aspiración original de establecer relaciones diplomáticas, recuperar el tiempo perdido, reiniciar la cooperación bilateral y lograr mayores resultados en las relaciones entre Canadá y China de manera práctica y constructiva, manifestó Carney.

Aseguró que Canadá está dispuesto a mantener estrechos intercambios de alto nivel con China, promover la cooperación en agricultura, energía, cambio climático y otros ámbitos, lograr resultados beneficiosos para ambas partes y aportar más ventajas a los ciudadanos de ambos países.

En cuestiones internacionales,Canadá y China comparten puntos de vista similares y pueden mejorar la colaboración para practicar conjuntamente el multilateralismo, salvar el libre comercio y promover la reforma del orden económico internacional, afirmó el primer ministro canadiense.

Ambas partes acordaron reanudar los intercambios y la cooperación en diversos ámbitos, promover la resolución de cuestiones económicas y comerciales específicas de interés mutuo, consolidar el impulso positivo y avanzar juntos en el desarrollo de la asociación estratégica China-Canadá.

Confirmado.net – Xinhua