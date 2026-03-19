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March 20, 2026

Presidente de Venezuela destituye a Vladimir Padrino

  • marzo 19, 2026
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Después de más de una década como ministra de Defensa en el país suramericano, Delcy Rodríguez destituyó a Vladimir Padrino López.

La presidenta interina de Venezuela , Delcy Rodríguez , destituyó este miércoles (18.03.2026) al ministro de Defensa Vladimir Padrino López, quien estuvo al frente de las fuerzas armadas chavistas durante más de una década.

Rodríguez desempeñó funciones temporales tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. Los militares, pilar del chavismo, le expresaron su respaldo irrestricto y absoluta «lealtad» en ausencia del líder izquierdista.

Padrino, de 62 años, estaba en el cargo desde 2014 y era considerado la ficha de Maduro dentro de la cúpula militar. «Agradecemos al G/J (general en jefe, ndlr) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país», escribió Rodríguez en Telegram.

«Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas», agregó, sin detallarlas.

La mandataria encargada nombró asimismo al frente a la cartera de Defensa a Gustavo González López, quien fue designado pocos días después de la caída de Maduro como jefe de la guardia presidencial y de la temida dirección de contrainteligencia.

Además de las armas, los militares en Venezuela controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios, en medio de numerosas denuncias de abusos y corrupción.

Confirmado.net – DW

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